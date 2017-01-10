Руслан Максименко перешел в Кривбасс

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В офис Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от криворожского «Кривбасса». Клуб подписал контракт с 22-летним форвардом Русланом Максименко.



Максименко выступал в «Витязе» на протяжении трёх лет, сыграв наибольшее количество матчей в истории клуба – за три сезона он провёл 82 игры, в которых набрал 53 (25+28) очков, из которых в нынешнем сезоне – 23 игры и 11 (4+7) очков, при показателе полезности -11. После объявления Алексеем Лазаренко об окончании карьеры, был капитаном «Витязя».

Источник — УХЛ

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