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Дженералз арендовали Шиманского и Янишевского

Столичный клуб укрепил состав двумя молодыми игроками

  • 10.01.2017 20:49
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Метки
УХЛ
© УХЛ

В офис Украинской хоккейной лиги поступил лист аренды от киевских «Дженералз». Клуб подписал контракты с Артёмом Шиманским и Алексеем Янишевским.

Артём Шиманский. Нападающий, 17 лет, 179 см, 80 кг, хват правый. В предыдущем сезоне выступал за киевскую «Льдинку-Компаньон», где в 31 игре набрал 7 (4+3) очков. Тогда же дебютировал в юниорской сборной Украины, выиграв бронзовую медаль на Чемпионате мира в Дивизионе IB. В нынешнем сезоне в составе «Кременчука» провёл 11 игр, набрав 2 (1+1) очка при показателе полезности +2. Также в декабре выступал в молодёжной сборной Украины на Чемпионате мира в Дивизионе IB.

Алексей Янишевский. Нападающий, 23 года, 182 см, 75 кг, хват левый. В чемпионате Украины выступал в «Белом Барсе», «Беркуте» и «АТЭКе» (став обладателем золотых медалей чемпионата), с перерывом на выступления в Высшей лиге Беларуси в составе «Кременчука» – тогда Янишевский сыграл 26 игр, и набрал 19 (5+14) очков. В прошлом сезоне в джерси «Кременчука» провёл 38 игр, набрав 67 (24+43) очков. Выигрывал золотые медали в юниорской сборной Украины на Чемпионате мира в Дивизионе II и в молодёжной сборной Украины на Чемпионате мира в Дивизионе IIA. В текущем сезоне в составе «Кременчука» провёл 23 игры, в которых набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности +9.

Источник — УХЛ

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