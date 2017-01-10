Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Харьковский Витязь пополнил состав четырьмя игроками

Харьковчане укрепили состав во время зимней паузы

  • 10.01.2017 20:27
  • 119 просмотров
  • 0 комментария
Метки
УХЛ. Александр Томашук
© УХЛ. Александр Томашук

В офис Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от харьковского «Витязя». Клуб подписал контракты с Александром Томашуком, Александром Коржом, Никитой Олейником и Вадимом Нестеруком.

Александр Томашук. Вратарь, 24 года, 170 см, 75 кг, хват левый. В чемпионате Украины выступал в составе «Харьковских Акул», «Дженералз» и «Витязя», а в предыдущем сезоне играл за «Юность», где сыграл 27 матчей с показателем надёжности 11,14.

Александр Корж. Защитник, 17 лет, 180 см, 69 кг, хват левый. В прошлом сезоне выступал в составе харьковской «Юности», провёл 7 матчей, однако результативных баллов не набрал.

Вадим Нестерук. Нападающий, 19 лет, 182 см, 80 кг, хват левый. Последние 3 сезона провёл в Северной Америке, выступая в юниорских лигах. В предыдущем сезоне выступал в лиге NA3HL, где в 41 игре набрал 20 (7+13) очков при показателе полезности +15. Ранее в ходе сезона уже был заявлен за «Витязь», однако в матчах чемпионата участия не принимал.

Никита Олейник. Нападающий, 18 лет, 183 см, 68 кг, хват левый. В прошлом сезоне играл за харьковскую «Юность», где в 40 матчах набрал 15 (8+7) очков, что позволило ему стать третьим бомбардиром в команде.

Источник — УХЛ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.