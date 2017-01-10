Харьковский Витязь пополнил состав четырьмя игроками

© УХЛ. Александр Томашук

В офис Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от харьковского «Витязя». Клуб подписал контракты с Александром Томашуком, Александром Коржом, Никитой Олейником и Вадимом Нестеруком.



Александр Томашук. Вратарь, 24 года, 170 см, 75 кг, хват левый. В чемпионате Украины выступал в составе «Харьковских Акул», «Дженералз» и «Витязя», а в предыдущем сезоне играл за «Юность», где сыграл 27 матчей с показателем надёжности 11,14.



Александр Корж. Защитник, 17 лет, 180 см, 69 кг, хват левый. В прошлом сезоне выступал в составе харьковской «Юности», провёл 7 матчей, однако результативных баллов не набрал.



Вадим Нестерук. Нападающий, 19 лет, 182 см, 80 кг, хват левый. Последние 3 сезона провёл в Северной Америке, выступая в юниорских лигах. В предыдущем сезоне выступал в лиге NA3HL, где в 41 игре набрал 20 (7+13) очков при показателе полезности +15. Ранее в ходе сезона уже был заявлен за «Витязь», однако в матчах чемпионата участия не принимал.



Никита Олейник. Нападающий, 18 лет, 183 см, 68 кг, хват левый. В прошлом сезоне играл за харьковскую «Юность», где в 40 матчах набрал 15 (8+7) очков, что позволило ему стать третьим бомбардиром в команде.

Источник — УХЛ

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