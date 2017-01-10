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Андрей Татаренко забросил самую быструю шайбу сезона 2016/17

Капитан «Дженералз» побил рекорд, ранее принадлежавший игроку «Донбасса»

  • 10.01.2017 20:15
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Метки
УХЛ
© УХЛ

Капитан «Дженералз» побил рекорд, ранее принадлежавший игроку «Донбасса»

В поединке 29 тура УХЛ «Кривбасс» - «Дженералз» счет был открыт уже на 13-й секунде матча. Автором заброшенной шайбы стал защитник и капитан киевлян Андрей Татаренко, которому ассистировали Даниил Скрипец и Алексей Янишевский.

Андрей обновил рекорд Павла Тарана из «Донбасса», который 7 декабря 2016 года поразил ворота «Витязя» на 23-й секунде матча, став автором самой быстрой шайбы в чемпионате Украины сезона 2016/17!

Источник — УХЛ

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