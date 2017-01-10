Белорусский форвард Кременчуга хочет украинское гражданство

© ХК Донбасс. Илья Коренчук

21-летний белорусский бомбардир ХК «Кременчуг» Илья Коренчук заявил, что он не прочь получить украинское гражданство и выступать за сборную Украины.

«Я не против. До 16 лет я был в сборной Беларуси. Жили мы в Минске. Я играл там хорошо, но потом решил уехать. Я не думал, что это станет причиной того, что тренер больше не будет вызывать меня. Конечно, я расстроился.

В сборную Беларуси сложнее попасть. Там другой подбор, большая конкуренция. Но это придает азарта. Но если Беларусь не заинтересована в моих услугах, а Украина наоборот видит меня в составе, почему бы и не попробовать? А поиграть на чемпионатах мира — это хороший опыт. Я бы хотел попробовать себя на таком уровне», – отметил Коренчук.

Источник — Sportarena

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