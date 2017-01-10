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НХЛ. Монреаль уступил Вашингтону, Виннипег обыграл Калгари

Статистика и видеообзоры поединков понедельника

  • 10.01.2017 12:09
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НХЛ. Монреаль - Вашингтон
© НХЛ. Монреаль - Вашингтон
В понедельник в Лиге были сыграны четыре встречи.
 
Нью-Джерси - Флорида - 0:3
1-й период
0:1 Флорида - Райлли Смит - 8 (Юсси Йокинен - 6, Винсент Трочек - 12), 16:55, в большинстве 
3-й период
0:2 Флорида - Юсси Йокинен - 4, 18:55, в пустые ворота
0:3 Флорида - Винсент Трочек - 12 (Кит Яндл - 17), 19:44, в пустые ворота
 
Первой звездой матча стал вратарь гостей Роберто Люонго, отразивший 28 бросков в створ. Это его первый шатаут в сезоне и 73-й – в регулярных чемпионатах (11-й результат в истории). Кроме того, победа стала для Люонго 448-й – по этому показателю он вышел на 5-е место за всю историю НХЛ. До 4-го места рукой подать – у Кертиса Джозефа в активе 454 победы.
 
 
Монреаль - Вашингтон - 1:4
1-й период
0:1 Вашингтон - Никлас Бэкстрем - 10 (Александр Овечкин - 13, Карл Алзнер - 4), 11:03 
3-й период
1:1 Монреаль - Томаш Плеканец - 4 (Пол Байрон - 12, Арттури Лехконен - 3), 07:18, в большинстве
1:2 Вашингтон - Евгений Кузнецов - 5 (Александр Овечкин - 14, Джастин Уильямс - 10), 08:12
1:3 Вашингтон - Бретт Коннолли - 5 (Евгений Кузнецов - 22), 11:00
1:4 Вашингтон - Александр Овечкин - 19 (Никлас Бэкстрем - 24, Маркус Йоханссон - 15), 16:36, в большинстве
 
Столичная команда одержала шестую победу подряд. Левый крайний гостей Александр Овечкин, Первая звезда поединка, набрал 999 очков в Лиге, а по количеству заброшенных шайб (544) догнал легендарного Мориса Ришара. Вашингтон выиграл в Монреале 10 из последних 11-ти встреч. Наставник Вашингтона Барри Троц провел 1400-ю игру в качестве главного тренера команды НХЛ (9-й показатель за всю историю) и одержал 684-ю победу (8-е место).
 
 
Виннипег - Калгари - 2:0
1-й период
1:0 Виннипег - Дастин Бафлин - 6 (Дрю Стаффорд - 5, Николай Элерс - 23), 10:21 
3-й период
2:0 Виннипег - Блэйк Уилер - 12, 03:16
 
Голкипер хозяев Коннор Хеллебуйк, Первая звезда матча, отразил 28 бросков в створ. Это его третий шатаут в сезоне и пятый – в регулярных чемпионатах. Левый крайний Виннипега Николай Элерс набирает очки в пятом поединке кряду (5+2).
 
 
Лос-Анджелес - Даллас - 4:6
1-й период
0:1 Даллас - Бретт Ричи - 8 (Лаури Корпикоски - 9), 19:03 
2-й период
0:2 Даллас - Тайлер Сегин - 15 (Джейсон Спецца - 18, Иржи Гудлер - 3), 09:04
1:2 Лос-Анджелес - Ник Шор - 4 (Тэннер Пирсон - 10, Дрю Даути - 15), 15:05, в меньшинстве
1:3 Даллас - Джэйми Оликшак - 5 (Патрик Шарп - 3, Радек Факса - 10), 17:43
3-й период
2:3 Лос-Анджелес - Дастин Браун - 5 (Ник Дауд - 11, Алек Мартинез - 17), 02:16, в большинстве
2:4 Даллас - Девин Шор - 7 (Радек Факса - 11, Патрик Шарп - 4), 02:59
3:4 Лос-Анджелес - Анже Копитар - 4 (Дерек Форборт - 10, Тревор Льюис - 8), 04:20
4:4 Лос-Анджелес - Дрю Даути - 7 (Анже Копитар - 16, Джефф Картер - 15), 05:18, в большинстве
4:5 Даллас - Иржи Гудлер - 1 (Тайлер Сегин - 26), 07:44
4:6 Даллас - Патрик Шарп - 2 (Радек Факса - 12, Девин Шор - 9), 19:07, в пустые ворота
 
Даллас прервал серию из трех поражений. Центрфорвард Анже Копитар забросил за «Королей» 247 шайб и обошел по этому показателю Уэйна Гретцки, выйдя на 6-е место в списке голеадоров за всю историю клуба.
 




Источник — Sport.ua

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