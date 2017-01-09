ХК Кривбасс арендовал у Донбасса двоих игроков

Из хоккейного клуба «Донбасс» в криворожский «Кривбасс» на правах аренды перешли двое нападающих молодежной сборной Украины – Алексей Ворона и Ярослав Свищев.



В сезоне-2016/17 Алексей Ворона провел 7 матчей в свитере донецкой команды, набрав 4 (2+2) очка при коэффициенте надежности «+7».



Ярослав Свищев, в свою очередь, сыграл в 5 матчах, набирая в среднем по одному очку за игру (3+2) при показателе кн – «+6».

Источник — ХК Донбасс

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