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Константин БУЦЕНКО: «С каждым днем команда показывает лучше игру»

Тренер «Белого Барса» - о матче против «Донбасса»

  • 08.01.2017 18:56
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ХК Донбасс
© ХК Донбасс

Главный тренер «Белого Барса» Константин Буценко прокомментировал старт своей команды в 2017 году в матче против «Донбасса».

«Во-первых, хочу поздравить всех с уже наступившими Новым годом и Рождеством Христовым. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия в семейной жизни. Приходите на хоккей, болейте за свои команды.

Конечно, такие игры украшают чемпионат. Сегодня была борьба, был молодой задор, опыт – я имею ввиду «Донбасс», у которого мы учимся. Но мы уже хотим не только «кусаться», но и «надкусывать». Мы играем ради болельщиков и, думаю, сегодня они получили истинное удовольствие».

- Сегодняшний состав «Белого Барса» сильнейший в сезоне-2016/17?
- Нельзя так сказать, потому что мы вносим изменения в состав, но у нас по-прежнему играют ребята 2000-2001 года рождения. Просто с каждым днем они добавляют, растут. Благодарен ребятам, которые влились в нашу команду - Дима Толкунов, Сергей Бабинец. Для нашей команды это честь. Фактически, можно сказать, что они вернулись в команду, поскольку в сезоне-2013/14 уже играли в «Белом Барсе». Для нас это очень хорошо. Они обретают здесь вторую молодость, а молодые учатся у них.

Все видят, что с каждым днем команда показывает лучше игру. Нас немного сбил перерыв, после новогодних праздников начинать очень тяжело. Но мы работаем, стараемся выжимать максимум. И благодаря этому становимся сильнее.

Источник — ХК Донбасс

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