Анатолий СТЕПАНИЩЕВ: «Хоккей у нас должен быть немного другой»

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Главный тренер «Донбасса» Анатолий Степанищев прокомментировал 14-ю кряду победу своей команды в Украинской хоккейной лиге сезона-2016/17. Сегодня на «Альтаире» дончане обыграли «Белый Барс» со счетом 6:3.

- Анатолий Николаевич, 2017 хоккейный год начался с напряженного зрелищного матча. Согласны?

- Знаете, это как играть после предсезонки. Была большая новогодняя пауза. Поэтому игровой практики нет, ребята пока входят. Эти дни были нагрузочные, потому что мы готовимся на дальнейшие игры, поэтому что-то немного не получалось. Но победили – молодцы.

- Как оцените дебют Дмитрия Нименко?

- Он пока втягивается в наш коллектив, входит в тренировочный процесс. У него тоже была большая пауза, «Кривбасс» закончил раньше нас. Сейчас попал под нагрузку. Мы от него ждем большого.

- Шесть недель прошло с момента предыдущей встречи «Донбасса» с «Белым Барсом». Нынешняя команда Константина Буценко стала сильнее?

- Не сказал бы, что сильнее, но ребята стараются этого у них не отнять. Что-то получается, что-то нет. Но пока они еще молодые – азарта много. Может не так как надо сыграли наши игроки. Желание было огромное у ребят. Спасибо им за это. Но хоккей у нас должен быть немного другой.

Источник — ХК Донбасс

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