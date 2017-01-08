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УХЛ. Донбасс обыграл Белый Барс

В первом матче 29-го тура лидер чемпионата победил аутсайдера турнира

  • 08.01.2017 16:40
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ХК Донбасс
© ХК Донбасс

После небольшого перерыва, связанного с празднованием Нового года и Рождества, матчем «Донбасс» - «Белый Барс» возобновился чемпионат страны по хоккею.

Учитывая то, что встречались первая команда турнира и последняя, многие болельщики, естественно, отдавали предпочтение хоккеистам «Донбасса». В принципе, прогнозы на победу хозяев поля оправдались, хотя надо отдать должное и их соперникам.

Достаточно взглянуть на статистику матча, чтобы понять, что победа дончанам далась непросто. В каждом из периодов было лишь минимальное преимущество «Донбасса», хотя дончане и выиграли эту встречу с достаточно комфортным счетом 6:3. Кстати, это уже 14-я победа подряд лидера нынешнего чемпионата в сезоне. 

Добавлю, что по два раза в матче отличились Роман Благой у хозяев площадки и Кирилл Бондаренко у гостей.

«Донбасс» - «Белый Барс» 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
«Донбасс»: Люльчук (Дьяченко); Яковлевс-Победоносцев, Благой-Шафаренко-Нименко, Кугут-Таран, Лялька-Буценко-Никифоров, Петрухно-Алексюк, Чердак-Бондарев-Захаров, Толстушко-Григорьев, Егоров-Мазур-Рамазанов
«Белый Барс»: Краснопольский (Власенко); Толкунов-Логач, Бондаренко-Ромащенко-Лесников, Ядловский-Поцелуенко, Бабинец-Даниленко-Разумов, Дворецкий-Сухонос, Винницкий-Печерских-Микулко, Гриценко, Шевченко-Праведный-Воронин
Голы: 0:1 - Бондаренко (Ядловский, Ромащенко), 10:37, 1:1 - Кугут (Никифоров, Буценко), 16:23-бол, 2:1 - Никифоров (Кугут), 18:22, 2:2 - Бабинец (Даниленко, Разумов), 23:30, 3:2 - Благой (Шафаренко, Нименко), 27:52, 4:2 - Егоров (Толстушко, Рамазанов), 38:46, 5:2 - Благой (Победоносцев, Шафаренко), 40:30, 5:3 - Бондаренко (Ромащенко, Лесников), 42:53, 6:3 - Буценко (Егоров), 58:31

Турнирная таблица после сегодняшнего матча выглядит так: 

 

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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