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УХЛ. Донбасс сыграет дома с Белым Барсом

После небольшого перерыва продолжатся матчи чемпионата Украины

  • 07.01.2017 19:20
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УХЛ. Донбасс сыграет дома с Белым Барсом

Отпраздновав новогодние и рождественские праздники, игроки всех шести клубов Украинской Хоккейной Лиги вышли из небольшого отпуска и готовятся к предстоящему 29-му туру чемпионата страны.

«Донбасс» - «Белый Барс»
8 января. Дружковка. Ледовая арена «Альтаир». 13:00

Это будет уже шестая встреча соперников в нынешнем сезоне. Во всех пяти предыдущих побеждали хоккеисты «Донбасса», причем в четырех из них с крупным счетом. И только 15 ноября в Белой Церкви хозяева поля сумели оказать достойное сопротивление лидеру турнира, уступив дончанам всего лишь с разницей в две шайбы 1:3.
За последние дни подопечные Анатолия Степанищева пополнились экс-игроком сборной Украины Дмитрием Нименко, который несколько лет назад уже выступал за «Донбасс» в чемпионате Украины. Этот сезон 28-летний нападающий начинал в составе «Кривбасса». Там он провел 25 матчей и набрал 17 (7+10) очков.
Что касается «Белого Барса», то концовку прошлого года команда в целом провела неплохо, выиграв в декабре у «Дженералз» 4:3 и Кривбасса 2:0. А в заключительной перед перерывом матче подопечные Анатолия Буценко дали настоящий бой одному из лидеров «Кременчуку», проиграв лишь 1:4. При этом надо отметить, что в последнем периоде здесь была нулевая ничья. Сможет ли клуб, замыкающий турнирную таблицу, теперь успешно противостоять команде, возглавляющую ее, увидим завтра.

Матчи в сезоне 2016-2017 годов - 11:0, 8:0, 9:2, 3:1, 7:1


ХК «Кременчук» - «Витязь»
10 января. Кременчуг. Ледовая арена «Айсберг». 18:45

Фаворитами этого противостояния, конечно же, являются хозяева поля. У них и состав посильнее, да и статистика игр в их пользу. К тому же у «Витязя» сейчас по ходу чемпионата создается по существу новая команда. Многие опытные мастера покинули клуб еще в декабре, а на их место пришли совсем молодые ребята. Уже в 2017 году из «Витязя» ушел 22-летний форвард Руслан Максименко. В составе харьковчан он провел 23 матча и набрал 11 (4+7) очков.
Так что, в планы «Кременчука» явно не входит потеря очков с таким соперником. Скорее всего, для подопечных Дмитрия Пидгурского вопрос здесь будет заключатся в том, с каким преимуществом они обыграют харьковскую молодежь.

Матчи в сезоне 2016-2017 гг. - 13:2, 6:0, 3:1, 7:1, 7:5

«Кривбасс» – «Дженералз»
10 января. Кривой Рог. Ледовая арена. 18:45

А вот в этой паре соперников, судя по предыдущим матчам между ними, должна была бы быть настоящая интрига. Судите сами, в пяти играх три победы с минимальным преимуществом «Кривбасса» и по одному разу команды выиграли с преимуществом всего лишь в две шайбы.
Но, как и в случае с «Витязем», у киевлян значительно изменился состав. И тоже в сторону омоложения. И если бы не волевая победа на теми же харьковчанами в овертайме 5:4, декабрь прошлого года явно нельзя отнести в актив клуба. Об этом говорят разгромные поражения от «Кременчука» 0:10 и 0:12, «Донбасса» 0:14, а также проигрыш аутсайдеру чемпионата «Белому Барсу» 3:4.
Справедливости ради надо сказать, что и у «Кривбасса» в последнем месяце 2016 года было четыре поражения и ни одной победы. Причем в одном из матчей криворожцы проиграли «Белому Барсу» 0:2. Но остальные три поединка «Кривбасс» провел с «Донбассом» и, потерпев в них поражения, сражался как мог, о чем говорит счет этих встреч - 3:0, 4:1, 3:0 в пользу донецких хоккеистов.

Матчи в сезоне 2016-2017 гг. - 2:4, 4:3, 2:0, 2:1, 4:3


Турнирная таблица чемпионата Украины по состоянию на 8.01.17 выглядит так:

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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