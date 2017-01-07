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НХЛ планирует проводить матчи регулярного чемпионата в Китае

Но сперва пойдет речь о предсезонных поединках

  • 07.01.2017 14:16
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НХЛ планирует проводить матчи регулярного чемпионата в Китае
Национальная хоккейная лига рассматривает возможность проведения матчей регулярного чемпионата в Китае, об этом заявил заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли.
 
В январе у Дэйли запланирован визит в Китай, где он надеется получить представление о степени целесообразности такого варианта.
«Вероятно, сначала речь пойдет о предсезонных играх, а затем потенциально возможно проведение игр регулярного чемпионата. Мы работаем над возможностью потенциально начать реализацию этого плана уже в следующем году, и после визита в Китай мы будем знать намного больше о том, насколько это осуществимо», - сказал Дэйли.
 
В настоящее время в Китае проводятся матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), одним из участников турнира является пекинский «Куньлунь», который имеет реальные шансы в дебютный сезон принять участие в матчах Кубка Гагарина.

Источник — Newsru.com

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