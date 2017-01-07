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НХЛ. Анахайм одолел Аризону, Флорида обыграла Нэшвилл. Матчи пятницы

Статистика поединков

  • 07.01.2017 10:05
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НХЛ. Анахайм - Аризона
© НХЛ. Анахайм - Аризона
В пятницу в Лиге были сыграны шесть встреч.
 
Флорида - Нэшвилл - 2:1
1-й период
1:0 Флорида - Грег МакКегг - 2 (Дерек Маккензи - 6, Пол Томпсон - 3), 02:24 
3-й период
1:1 Нэшвилл - Крэйг Смит - 7 (Майк Рибейро - 18, Филип Форсберг - 16), 05:03
2:1 Флорида - Джонатан Марчиссо - 12 (Винсент Трочек - 11, Яромир Ягр - 18), 10:07

Джонатан Марчиссо стал главным героем встречи, забив победный гол в середине третьего периода. В воротах отлично сыграл Джеймс Раймер, сделавший 28 сэйвов. 
 
Нью-Джерси - Торонто - 2:4
1-й период
0:1 Торонто - Назем Кадри - 15 (Тайлер Бозак - 15, Джеймс ван Римсдик - 16), 09:26, в большинстве 
0:2 Торонто - Коннор Браун - 9, 13:17, в меньшинстве 
0:3 Торонто - Остон Мэттьюз - 21 (Зак Химан - 13, Джэйк Гардинер - 15), 14:40 
0:4 Торонто - Тайлер Бозак - 8 (Джеймс ван Римсдик - 17, Назем Кадри - 9), 15:15, в большинстве 
3-й период
1:4 Нью-Джерси - Пьер Паренто - 12 (Адам Хенрик - 13, Дэймон Северсон - 17), 16:36
2:4 Нью-Джерси - Йон Мерилл - 1 (Майлс Вуд - 2, Девантэ Смит-Пелли - 5), 17:31

Торонто понадобилось нанести всего 14 бросков, чтобы справиться с «Дьяволами». Хозяева играли без капитана Энди Грина, который не принял участие в матче впервые за последние 350 игр.
 
Чикаго - Каролина - 2:1
1-й период
1:0 Чикаго - Джонатан Тэйвз - 7 (Мариан Хосса - 8, Винсент Иностроза - 6), 12:13 
2-й период
2:0 Чикаго - Артемий Панарин - 16 (Патрик Кейн - 29, Данкан Кит - 27), 13:29, в большинстве
2:1 Каролина - Виктор Раск - 11 (Тай Раттье - 1, Джефф Скиннер - 15), 19:55

Чикаго выиграл два раза подряд впервые за последние восемь матчей. Каролина потерпела третье поражение в четырех играх.
 
Колорадо - Айлендерс - 2:1 (ОТ)
1-й период
1:0 Колорадо - Гэбриэл Ландеског - 7 (Микко Рантанен - 12, Нэтан Маккиннон - 17), 06:06 
1:0 Колорадо - Мэттью Ньето не реализовал буллит 
2-й период
1:1 Айлендерс - Джонни Бойчак - 5 (Ник Ледди - 11, Райан Стром - 8), 17:34, в большинстве
Овертайм
2:1 Колорадо - Нэтан Маккиннон - 10 (Джером Игинла - 6, Тайсон Бэрри - 18), 04:43, в большинстве

Гол Нэтана Маккиннона за 16 секунд до окончания овертайма позволил Колорадо прервать 10-матчевую домашнюю проигрышную серию. Это первая победа «Лавин» в Денвере с 15 ноября и вторая победа за 12 матчей.
 
Ванкувер - Калгари - 4:2
1-й период
0:1 Калгари - Михаэль Фролик - 8 (Микаэль Бэклунд - 14, Мэттью Ткачак - 17), 01:18 
1:1 Ванкувер - Майкл Шапу - 1 (Джек Скилле - 3), 10:49 
2:1 Ванкувер - Луи Эрикссон - 9 (Маркус Гранлунд - 8, Александр Эдлер - 5), 13:07 
2-й период
3:1 Ванкувер - Маркус Гранлунд - 8 (Бо Хорват - 16, Джейсон Мегна - 1), 19:38, в большинстве
3-й период
4:1 Ванкувер - Маркус Гранлунд - 9 (Никита Трямкин - 4), 03:18
4:2 Калгари - Михаэль Фролик - 9 (Микаэль Бэклунд - 15, Марк Джордано - 13), 18:17, в большинстве

Ванкувер выиграл в шестой раз подряд, впервые в сезоне забравшись в зону плей-офф. Успех «Кэнакс» принесли два гола Маркуса Гранлунда и 44 сэйва Райана Миллера. Миллер одержал 352-ю победу в карьере. Ему не хватает еще одной, чтобы поравняться на 20-м месте в истории НХЛ с Евгением Набоковым (353).
 
Анахайм - Аризона - 3:2 (ОТ)
1-й период
1:0 Анахайм - Джозеф Крамаросса - 3 (Кори Перри - 23, Джош Мэнсон - 8), 06:35 
2-й период
1:1 Аризона - Мартин Ханзал - 9 (Энтони Дуклэйр - 5, Тобиаш Ридер - 8), 01:19
2:1 Анахайм - Крис Вагнер - 3 (Логан Шо - 1), 16:05
3-й период
2:2 Аризона - Оливер Экман-Ларссон - 8 (Джейми Макгинн - 4, Энтони Дуклэйр - 6), 03:12, в большинстве
Овертайм
3:2 Анахайм - Ондрей Касе - 4, 04:24

Аризона потерпела девятое поражение подряд. Победу Анахайму принес новичок Ондрей Касе, забивший во второй игре кряду. 21-летний чех воспользовался ошибкой вратаря «Койотов» Майка Смита, не сумевшего вынести шайбу от ворот. «Утки» выиграли в третий раз подряд.
 


Источник — Sport.ua

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