Евгений ЦАРЕГОРОДЦЕВ: «Задача – закончить регулярку на первом месте»

© ХК Донбасс. Евгений Царегородцев

Вратарь «Донбасса» Евгений Царегородцев в общении с клубной пресс-службой рассказал о подготовке команды к матчу 29-го тура Украинской хоккейной лиги против белоцерковского «Белого Барса»

- Съездил домой, встретил Новый год в кругу семьи с детьми, мамой – давно не виделись, поэтому собрал всех вместе за новогодним столом. Естественно, без подарков не обошлось. И я в том числе получил много подарков, – с улыбкой отметил Евгений. – Сходили с детьми в театр на мюзикл. В «Олимпийском» посмотрели Ледовое шоу. Развлеклись так сказать культурно и весело».

- В каком настроении команда вернулась к тренировкам?

- Все после отдыха, так что с позитивными мыслями вернулись в Дружковку. Думаю, также позитивно и весело продолжим тренироваться.

- Не расслабляют такие выходные?

- Наоборот. Добавляют сил, энергии. Зарядился положительными эмоциями. Мне только на пользу отдых пошел.

- Что можете сказать о ближайшем сопернике, «Белом Барсе»?

- Думаю, они добавили. И опытных ребят подписали и молодежь белоцерковской команды добавляет с каждым матчем. Думаю, интересная получится игра. Тем более что «Белый Барс» в последнее время со всеми борется, с крупными счетами не проигрывает. Посмотрим, будем стараться показать хороший результат.

- «Донбасс» уже гарантировал себе место в плей-офф. Наверняка уже держите в голове будущие игры?

- Сначала хочется занять первое место в «регулярке», чтобы получить преимущество своей площадки. В плей-офф поддержка родных трибун поможет нам. Будет легче. Конечно, мысли уже есть о плей-офф. Примерно понимаем, кто в соперниках у нас в полуфинальном и финальном раундах. Но все равно сейчас необходимо закончить «регулярку» на первом месте и только после этого готовиться к матчам плей-офф.

Источник — ХК Донбасс

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