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НХЛ. Вашингтон не позволил Коламбусу повторить рекорд. Матчи четверга

Статистика поединков

  • 06.01.2017 14:17
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НХЛ. Вашингтон - Коламбус
© НХЛ. Вашингтон - Коламбус
В четверг в Лиге были сыграны семь встреч.
 
Бостон - Эдмонтон - 3:4
1-й период
0:1 Эдмонтон - Патрик Марун - 12 (Коннор Макдэйвид - 30, Леон Драйзайтль - 20), 01:08 
1:1 Бостон - Колин Миллер - 3 (Остин Чарник - 7, Тори Круг - 21), 07:16 
2-й период
2:1 Бостон - Патрис Бержерон - 8 (Дэвид Пастрняк - 8, Кеван Миллер - 1), 10:43
2:2 Эдмонтон - Патрик Марун - 13 (Эрик Грайба - 2, Коннор Макдэйвид - 31), 13:09
3-й период
2:3 Эдмонтон - Райан Нюджент-Хопкинс - 8 (Мэттью Беннинг - 7), 00:14
2:4 Эдмонтон - Патрик Марун - 14, 09:02
3:4 Бостон - Давид Крейчи - 9 (Патрис Бержерон - 6, Брэд Маршанд - 22), 17:04, в большинстве
 
Левый крайний гостей Патрик Марун, Первая звезда матча, оформил свой первый хет-трик в НХЛ. Эдмонтон обыграл Бостон в основное время впервые в последних 17-ти поединках (с октября 2000-го). На льду «Брюинз» «Нефтяники» победили в основное время и вовсе впервые с ноября 1996-го.
 
Вашингтон - Коламбус - 5:0
1-й период
1:0 Вашингтон - Дэниэл Уинник - 6 (Джэй Бигл - 9, Нэйт Шмидт - 7), 05:06 
2:0 Вашингтон - Джон Карлсон - 5 (Маркус Йоханссон - 14, Евгений Кузнецов - 20), 11:32 
2-й период
3:0 Вашингтон - Нэйт Шмидт - 1 (Александр Овечкин - 12, Никлас Бэкстрем - 22), 07:28
4:0 Вашингтон - Андре Бураковски - 5 (Джон Карлсон - 17), 16:27
3-й период
5:0 Вашингтон - Джастин Уильямс - 11 (Евгений Кузнецов - 21), 05:36
 
Коламбусу не удалось повторить рекордную серию Питтсбурга – 17 побед подряд. Команда показала второй результат в истории Лиги – 16 побед кряду. Первой звездой встречи стал вратарь столичной команды Брэден Холтби, отразивший 29 бросков в створ.  Это его четвертый шатаут в сезоне и 27-й – в регулярных чемпионатах. Левый крайний хозяев Александр Овечкин стал 37-м игроком в истории НХЛ, кому удалось набрать 1000 очков, выступая за одну команду.
 
Тампа-Бэй - Нэшвилл - 1:6
1-й период
0:1 Нэшвилл - Майк Фишер - 11 (Райан Джохансен - 21, Маттиас Экхольм - 13), 02:25, в большинстве 
2-й период
0:2 Нэшвилл - Филип Форсберг - 9 (Кевин Фиала - 3, Райан Джохансен - 22), 03:56
1:2 Тампа-Бэй - Тайлер Джонсон - 12 (Виктор Хедман - 29, Александер Киллорн - 9), 06:12, в большинстве
1:3 Нэшвилл - Кольтон Сиссонс - 3 (Майк Фишер - 11), 13:21
1:4 Нэшвилл - Райан Эллис - 5 (Колин Уилсон - 11, Виктор Арвидссон - 15), 14:04
3-й период
1:5 Нэшвилл - Кольтон Сиссонс - 4 (Калле Ярнкрок - 4), 14:02, в пустые ворота
1:6 Нэшвилл - Кольтон Сиссонс - 5 (Калле Ярнкрок - 5, Энтони Битетто - 2), 17:00
 
Нэшвилл одержал четвертую выездную победу кряду. Центрфорвард гостей Кольтон Сиссонс, Вторая звезда матча, в предыдущих 78-и играх забросивший 7 шайб, оформил свой первый хет-трик в карьере.
 
Сент-Луис - Каролина - 2:4
1-й период
0:1 Каролина - Дерек Райан - 5 (Брок Макгинн - 3, Джордан Стаал - 8), 01:09 
2-й период
1:1 Сент-Луис - Джоэль Эдмундсон - 1 (Александр Стин - 17, Пол Штясны - 12), 03:04
2:1 Сент-Луис - Владимир Тарасенко - 19 (Робби Фаббри - 15, Йори Лехтеря - 8), 07:27, в большинстве
2:2 Каролина - Джей Макклемент - 3 (Джейкоб Слэвин - 14, Бретт Песке - 9), 11:02
3-й период
2:3 Каролина - Джефф Скиннер - 14 (Ноа Ханифин - 11, Виктор Раск - 17), 13:52, в большинстве
2:4 Каролина - Дерек Райан - 6 (Джордан Стаал - 9, Брок Макгинн - 4), 18:41, в пустые ворота
 
Первой звездой поединка стал центрфорвард гостей Дерек Райан, оформивший дубль.
 
Чикаго - Баффало - 4:3 (ОТ)
1-й период
0:1 Баффало - Маркус Фолиньо - 6, 07:21 
1:1 Чикаго - Райан Хартмэн - 7, 16:20 
2-й период
1:2 Баффало - Кайл Окпосо - 12 (Райан О'Райлли - 12, Расмус Ристолайнен - 23), 18:10, в большинстве
2:2 Чикаго - Артём Анисимов - 17 (Михал Кемпны - 4, Патрик Кейн - 27), 18:28
3-й период
2:3 Баффало - Джек Айкел - 8 (Райан О'Райлли - 13, Кайл Окпосо - 15), 01:10, в большинстве
3:3 Чикаго - Артём Анисимов - 18 (Патрик Кейн - 28, Данкан Кит - 26), 17:56
Овертайм
4:3 Чикаго - Патрик Кейн - 12 (Джонатан Тэйвз - 13, Никлас Хьялмарссон - 5), 00:56
 
«Блэкхокс» обыграли Баффало десятый раз подряд, при этом «Сэйбрз» не могут победить в Чикаго с января 2007-го. Серия из семи выездных поражений кряду на данный момент – худшая в истории команды. Левый крайний хозяев Спенсер Эбботт провел свою вторую встречу в Лиге. Первая была в октябре 2013-го.
 
Лос-Анджелес - Детройт - 0:4
1-й период
0:1 Детройт - Томаш Ванек - 8 (Франс Нильсен - 12, Андреас Атанасиу - 3), 01:42 
0:1 Лос-Анджелес - Тэннер Пирсон не реализовал буллит 
0:2 Детройт - Андреас Атанасиу - 6 (Антони Манта - 8), 10:02 
0:3 Детройт - Томаш Ванек - 9 (Андреас Атанасиу - 4, Йонатан Эрикссон - 7), 18:17 
3-й период
0:4 Детройт - Антони Манта - 10 (Томаш Татар - 10, Ник Дженсен - 3), 07:33
 
Голкипер гостей Джаред Коро, Третья звезда матча, отразил 34 броска в створ и впервые в карьере отстоял «на ноль». Центрфорвард «Красных крыльев» Густав Нюквист провел 300-ю игру в регулярных чемпионатах. Левый крайний Дастин Браун сыграл 921-й поединок за «Королей» - это третий показатель в истории команды.
 
Сан-Хосе - Миннесота - 4:5
2-й период
1:0 Сан-Хосе - Йонас Донской - 5 (Кевин Лабанк - 5, Бренден Диллон - 4), 08:22
2:0 Сан-Хосе - Джо Павелски - 13 (Брент Бернс - 21, Логан Кутюр - 13), 11:27
2:1 Миннесота - Эрик Стаал - 12 (Зак Паризе - 10, Чарли Койл - 19), 18:59, в большинстве
3-й период
2:2 Миннесота - Зак Паризе - 7 (Нино Нидеррайтер - 15, Эрик Стаал - 20), 02:08
3:2 Сан-Хосе - Джоэл Уорд - 3 (Брент Бернс - 22, Патрик Марло - 7), 03:49
4:2 Сан-Хосе - Патрик Марло - 11 (Джоэл Уорд - 9, Крис Тьерни - 8), 04:21
4:3 Миннесота - Эрик Стаал - 13 (Зак Паризе - 11), 05:06
4:4 Миннесота - Микко Койву - 10 (Микаель Гранлунд - 20, Джейсон Зукер - 15), 08:23
4:5 Миннесота - Микко Койву - 11 (Микаель Гранлунд - 21, Джейсон Зукер - 16), 10:18
 
Великолепной получилась юбилейная, 800-я игра в Лиге для центрфорварда «Диких» Микко Койву. Финн отметился дублем и стал Первой звездой встречи. Его одноклубник, защитник Йонас Бродин, провел свой 300-й матч в НХЛ.



Источник — Sport.ua

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