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Сборная США выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Российская молодежка заняла третье место

  • 06.01.2017 12:00
  • 368 просмотров
  • 2 комментария
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usahockey.com
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Сборная США по хоккею стала победителем молодежного чемпионата мира, в котором принимали участие игроки не старше 20 лет. В финале она обыграла команду Канады.

Основное время поединка завершилось вничью 4:4. В серии послематчевых буллитов сборная США оказалась удачливее – 5:4 (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0).

Команда США выиграла молодежный чемпионат мира в третий раз в истории. Ранее это удавалось ей в 2004-м, 2010-м и 2013-м годах.

«Бронзу» на турнире завоевала Россия, в поединке за третье место в овертайме одолевшая Швецию со счетом 2:1.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    norma_zap
    online
      norma_zap, 06.01.2017 12:12
    +4
    Команда США выиграла молодежный чемпионат мира в третий раз в истории. Ранее это удавалось ей в 2004-м, 2010-м и 2013-м годах.

    так 3-й или 4-й раз?
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    King King
    King King, 06.01.2017 12:23
    +4
    "сосийцы",а торжественное собрание "госдумы" с аплодисментами ,по поводу победы сборной США будет?
    жириновский "шампанью" сегодня будет угощать?))))))
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