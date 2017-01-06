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Сборная США по хоккею стала победителем молодежного чемпионата мира, в котором принимали участие игроки не старше 20 лет. В финале она обыграла команду Канады.

Основное время поединка завершилось вничью 4:4. В серии послематчевых буллитов сборная США оказалась удачливее – 5:4 (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0).

Команда США выиграла молодежный чемпионат мира в третий раз в истории. Ранее это удавалось ей в 2004-м, 2010-м и 2013-м годах.

«Бронзу» на турнире завоевала Россия, в поединке за третье место в овертайме одолевшая Швецию со счетом 2:1.

Источник — Sport.ua

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