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Сборная Украины выступит на турнире в Польше

Наши хоккеисты проведут репетицию перед чемпионатом мира

  • 05.01.2017 13:24
  • 93 просмотров
  • 1 комментария
Метки
СПОРТ bigmir)net
© СПОРТ bigmir)net

С 9 по 11 февраля в польском Катовице пройдет турнир серии Еврочеллендж. В нем примут участие национальные команды Польши, Украины, Италии и Словении.

Для сборной Украины это станет одним их последних тестов перед апрельским чемпионатом мира, который пройдет  в Киеве и в котором также примет участие команда Польши (Италия и Словения играют в дивизионе рангом выше).

Расписание турнира:

Четверг, 9 февраля
17:00 Италия – Украина
20:30 Польша – Словения
 
Пятница, 10 февраля
17:30 Польша – Украина
21:00 Словения – Италия
 
Суббота, 11 февраля
16:00 Украина – Словения
19:30 Польша – Италия

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Комментарии
    darvey77
    online
      darvey77, 05.01.2017 13:47
    0
    мдя. корейцев нету. ну и кого будем обыгрывать?
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