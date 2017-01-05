Сборная Украины выступит на турнире в Польше

© СПОРТ bigmir)net

С 9 по 11 февраля в польском Катовице пройдет турнир серии Еврочеллендж. В нем примут участие национальные команды Польши, Украины, Италии и Словении.



Для сборной Украины это станет одним их последних тестов перед апрельским чемпионатом мира, который пройдет в Киеве и в котором также примет участие команда Польши (Италия и Словения играют в дивизионе рангом выше).



Расписание турнира:

Четверг, 9 февраля

17:00 Италия – Украина

20:30 Польша – Словения

Пятница, 10 февраля

17:30 Польша – Украина

21:00 Словения – Италия

Суббота, 11 февраля

16:00 Украина – Словения

19:30 Польша – Италия

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.