Сборная Украины выступит на турнире в Польше

С 9 по 11 февраля в польском Катовице пройдет турнир серии Еврочеллендж. В нем примут участие национальные команды Польши, Украины, Италии и Словении.
Для сборной Украины это станет одним их последних тестов перед апрельским чемпионатом мира, который пройдет в Киеве и в котором также примет участие команда Польши (Италия и Словения играют в дивизионе рангом выше).
Расписание турнира:
Четверг, 9 февраля
17:00 Италия – Украина
20:30 Польша – Словения
Пятница, 10 февраля
17:30 Польша – Украина
21:00 Словения – Италия
Суббота, 11 февраля
16:00 Украина – Словения
19:30 Польша – Италия
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