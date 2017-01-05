© НХЛ. Даллас - Монреаль

В среду в Лиге были сыграны шесть встреч.

Флорида - Виннипег - 1:4

2-й период

0:1 Виннипег - Шон Маттиас - 5 (Пол Постма - 8, Адам Лоури - 5), 05:03

0:2 Виннипег - Патрик Лайне - 21 (Брайан Литтл - 7), 07:24

1:2 Флорида - Грег МакКегг - 1 (Яромир Ягр - 17, Аарон Экблад - 4), 18:18

3-й период

1:3 Виннипег - Николай Элерс - 13 (Брайан Литтл - 8), 02:46

1:4 Виннипег - Марк Шайфли - 17 (Якоб Труба - 11, Патрик Лайне - 15), 12:05

Виннипег одержал четвертую выездную победу подряд. Правый крайний хозяев Яромир Ягр отдал 1136 результативных передач в регулярных чемпионатах – это пятый показатель в истории НХЛ.

Филадельфия - Рейнджерс - 2:5

2-й период

0:1 Рейнджерс - Кевин Хэйс - 12 (Майкл Грабнер - 7, Брэйди Скей - 16), 02:08

3-й период

0:2 Рейнджерс - Крис Крайдер - 16 (Дерек Степан - 22, Матс Зуккарелло Аасен - 22), 05:01

0:3 Рейнджерс - Майкл Грабнер - 15 (Джей Ти Миллер - 16, Дэн Жирарди - 5), 11:13

1:3 Филадельфия - Якуб Ворачек - 12 (Клод Жиру - 23, Шейн Гостисбир - 15), 12:32, в большинстве

1:4 Рейнджерс - Кевин Хэйс - 13 (Джей Ти Миллер - 17), 14:15

2:4 Филадельфия - Якуб Ворачек - 13 (Майкл Дель Зотто - 6, Михаэль Раффль - 3), 17:08

2:5 Рейнджерс - Майкл Грабнер - 16, 17:45, в пустые ворота

Филадельфия проиграла 7 из последних восьми матчей. Вратарь нью-йоркской команды Хенрик Лундквист, Вторая звезда поединка, в последних восьми встречах против «Флайерз» одержал 7 побед.

Даллас - Монреаль - 3:4 (ОТ)

1-й период

0:1 Монреаль - Натан Болью - 2 (Филлип Дано - 10), 10:38

1:1 Даллас - Тайлер Сегин - 14 (Стивен Джонс - 4, Патрик Шарп - 2), 14:44

2-й период

2:1 Даллас - Джон Клингберг - 4 (Коди Икин - 2, Джейсон Спецца - 16), 12:29, в большинстве

3-й период

2:2 Монреаль - Александр Радулов - 9 (Натан Болью - 10, Ши Вебер - 13), 02:58, в большинстве

2:3 Монреаль - Макс Пачиоретти - 17 (Натан Болью - 11, Ши Вебер - 14), 04:13, в большинстве

3:3 Даллас - Эса Линделл - 4 (Джон Клингберг - 16), 17:13

Овертайм

3:4 Монреаль - Макс Пачиоретти - 18 (Джефф Петри - 11, Филлип Дано - 11), 00:19

Монреаль набирает очки в пятой игре кряду, причем все пять завершились овертаймами. Даллас в этом сезоне выиграл в дополнительное время только дважды при восьми поражениях. Левый крайний гостей Макс Пачиоретти, Третья звезда матча, за карьеру забросил в овертаймах 8 шайб (две из них – в двух поединках подряд) – это рекорд «Канадиенс». Наставник Далласа Линди Рафф провел 1450 встреч в Лиге в качестве главного тренера – четвертый результат в истории НХЛ.

Калгари - Колорадо - 4:1

1-й период

1:0 Калгари - Крис Верстиг - 7 (Шон Монахан - 11, Алекс Чэйссон - 7), 15:25, в большинстве

2-й период

2:0 Калгари - Микаэль Бэклунд - 12 (Марк Джордано - 11, Мэттью Ткачак - 16), 17:20, в большинстве

3-й период

3:0 Калгари - Алекс Чэйссон - 6 (Ти Джей Броди - 12, Шон Монахан - 12), 13:25

4:0 Калгари - Джонни Гудро - 10 (Марк Джордано - 12, Ти Джей Броди - 13), 14:09, в большинстве

4:1 Колорадо - Патрик Уиркош - 3 (Джером Игинла - 5), 18:35

Центрфорвард хозяев Микаэль Бэклунд набрал 200-е очко в регулярных чемпионатах (84+116). Швед забивает в пятом поединке кряду. Левый крайний Калгари Мэттью Ткачак набирает очки в 7-й встрече подряд (1+7).

Ванкувер - Аризона - 3:0

1-й период

1:0 Ванкувер - Свен Бёртщи - 11, 09:51

3-й период

2:0 Ванкувер - Брэндон Саттер - 10, 06:53, буллит

3:0 Ванкувер - Бо Хорват - 12 (Алекс Барроуз - 9, Крис Танев - 4), 13:43

Голкипер хозяев Райан Миллер, Первая звезда матча, отразил 22 броска в створ. Это его первый шатаут в последних 70-ти играх и 37-й в карьере. Ванкувер победил пятый раз кряду – впервые с декабря 2013-го. Аризона проиграла 8-й раз подряд. Защитники «Койотов» Люк Щенн и Алекс Голигоски провели свои 600-е поединки в Лиге.

Анахайм - Детройт - 2:0

1-й период

1:0 Анахайм - Ник Ричи - 9 (Антуан Верметт - 10, Ондрей Касе - 6), 13:54

3-й период

2:0 Анахайм - Ондрей Касе - 3 (Антуан Верметт - 11, Кевин Биекса - 2), 17:06

Первой звездой встречи стал вратарь хозяев Джон Гибсон, отразивший 23 броска в створ. Это его второй шатаут в сезоне и 7-й в карьере. «Утки» набирали очки во всех 14-ти играх этого сезона, когда вели в счете после второго периода, одержав при этом 13 побед. Центрфорвард Райан Кеслер провел свой 200-й матч в составе Анахайма.













Источник — Sport.ua

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