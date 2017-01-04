Защитник сборной Украины вернется в Кременчуг

© vk.com. Виталий Андрейкив

ХК «Кременчуг» провел первую ледовую тренировку после новогодних праздников. На льду домашней арены «Айсберг» «горожане» начали подготовку к своему ближайшему матчу. Во вторник 10-го января «Кременчуг» примет киевских «Генералов».

Главный тренер «Кременчуга» Дмитрий Пидгурский в интервью «Полтавщині спортивній» сообщил о том, что в его команду вернулся защитник сборной Украины Виталий Андрейкив. 21-летний игрок обороны начинал сезон в саратовском «Кристалле» в чемпионате ВХЛ. Из-за отсутствия финансирования «Кристалл» досрочно закончил сезон, снявшись с первенства. Сейчас проходит процедура заявки Андрейкива для участия в чемпионате Украинской хоккейной лиги.

Напомним, что в прошлом сезоне Виталий Андрейкив уже играл в составе «Кременчуга», также присоединившись к команде Пидгурского по ходу сезона.

Источник — Xsport

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