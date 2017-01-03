Дмитрий ПИДГУРСКИЙ: «Этим составом будем бороться за чемпионство»

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Головний тренер ХК «Кременчук» поділився планами на сезон з «Полтавщиною Спорт».



Сьогодні головна хокейна команда області — ХК «Кременчук» виходить з відпустки, щоб продовжити тренування і готуватися до другої частини сезону в Українській хокейній лізі 2016/2017. Ми поспілкувалися з головним наставником кременчуцької команди Дмитром Підгурським:



— Дмитре Івановичу, перед командою стоїть завдання стати чемпіонами. Чи слід взимку очікувати кадрового підсилення команди?

— Так, можна сказати, що воно вже сталося. До наших лав повернувся захисник Віталій Андрейків (проходить офіційна дозаявка - "Кременчук"). Більше новачків не буде. Команда укомплектована і таким складом який є зараз боротиметься за чемпіонство. У Новому році ми зробимо все, щоб стати першими.



— На початку сезону на перше місце претендували чотири колективи — ХК «Кременчук», «Донбас», київські «Дженералз» і криворізький «Кривбас». Зараз же «генерали» і криворіжці мають фінансові проблеми. На вашу думку, чи не випадуть вони з боротьби за трофей?

— Ну «генералам» зараз важко, вони суттєво омолодили склад і в цьому контексті про боротьбу за високі місця напевно говорити складно. А от «Кривбас» ще може позмагатися. Так, звідти пішли ключові гравці, але в них все-одно залишилася міцна команда. Вони здатні попсувати нам всім нерви.



— У Вас є можливість публічно звернутися до вболівальників ХК «Кременчук».

— Перш за все, хочу всіх привітати з Новим роком. Бажаю Вам міцного здоров’я і всяких гараздів. Підтримуйте нас і надалі, а ми відповідатимемо Вам перемогами.



Найближчий матч ХК «Кременчук» зіграє вдома 10 січня проти харківського «Витязя». Початок о 18:45.

Источник — ХК Кременчуг

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