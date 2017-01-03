Кременчуг вернулся к тренировкам после выходных

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ХК «Кременчук» сегодня, 3 января в 10:00, впервые вышел на ледовую тренировку в 2017 году.

Команда занималась на льду СК «Айсберг» с хорошим настроением, отрабатывая различные технические и тактические упражнения.

Напомним, что кременчужане свой первый матч после Нового года сыграют на домашней площадке СК «Айсберг» (ул. Киевская, 77) 10 января против харьковского «Витязя». Начало поединка в 18:45.

Источник — ХК Кременчуг

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