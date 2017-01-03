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НХЛ. Сент-Луис обыграл Чикаго в Зимней классике. Матчи понедельника

Статистика и видеообзоры поединков

  • 03.01.2017 12:52
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НХЛ. Сент-Луис - Чикаго
© НХЛ. Сент-Луис - Чикаго
В понедельник в Лиге были сыграны три встречи.
 
Сент-Луис - Чикаго - 4:1
1-й период
0:1 Чикаго - Михал Кемпны - 2 (Артемий Панарин - 24, Данкан Кит - 25), 01:02 
2-й период
1:1 Сент-Луис - Патрик Берглунд - 6 (Джей Баумистер - 7, Александр Стин - 16), 07:45
3-й период
2:1 Сент-Луис - Владимир Тарасенко - 17 (Робби Фаббри - 13), 12:05
3:1 Сент-Луис - Владимир Тарасенко - 18 (Йори Лехтеря - 7, Робби Фаббри - 14), 13:58
4:1 Сент-Луис - Александр Стин - 4, 18:46, в пустые ворота
 
Более 46000 зрителей на трибунах Busch Stadium наблюдали за «Зимней классикой-2017», которая была не очень зимней: +8 градусов и дождь. Для Чикаго это был пятый матч на открытом воздухе – и в четырех команда потерпела поражение. Левый крайний «Блюзменов» Александр Стин отдал 300-ю результативную передачу в регулярных чемпионатах, а после гола в его активе набралось 501 очко (201+300).
 
 
Нью-Джерси - Бостон - 3:0
1-й период
1:0 Нью-Джерси - Пьер Паренто - 11 (Тэйлор Холл - 16, Стивен Сантини - 1), 04:12 
3-й период
2:0 Нью-Джерси - Сергей Калинин - 2 (Майлс Вуд - 1, Йон Мерилл - 2), 01:44
3:0 Нью-Джерси - Тэйлор Холл - 9 (Сергей Калинин - 2), 18:02, в пустые ворота
 
Вратарь хозяев Кори Шнайдер, Первая звезда поединка, отразил 22 броска в створ в своей 200-й встрече в Лиге. Это его второй шатаут в сезоне и 23-й – в НХЛ.
 
 
Ванкувер - Колорадо - 3:2
2-й период
1:0 Ванкувер - Бо Хорват - 11 (Бен Хаттон - 7, Антон Родин - 1), 04:48
1:1 Колорадо - Микко Рантанен - 6 (Никита Задоров - 6), 06:53, в большинстве
2:1 Ванкувер - Свен Бёртщи - 9 (Брэндон Саттер - 10, Хенрик Седин - 16), 18:15
3-й период
2:2 Колорадо - Тайсон Бэрри - 3 (Франсуа Бошемен - 8, Гэбриэл Ландеског - 6), 11:42
3:2 Ванкувер - Свен Бёртщи - 10 (Даниэль Седин - 13, Хенрик Седин - 17), 16:23, в большинстве
 
Ванкувер одержал четвертую победу подряд. Левый крайний хозяев Даниэль Седин отдал 300 голевых передач в регулярных чемпионатах.
 




Источник — Sport.ua

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