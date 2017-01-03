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Андрей МИХНОВ: «Мы не фавориты на чемпионате мира, но поборемся»

Нападающий сборной Украины поделился ожиданиями от предстоящего домашнего чемпионата мира-2017

  • 03.01.2017 13:48
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junost.org. Андрей Михнов
© junost.org. Андрей Михнов

Опытный форвард не верит, что когда-то вместо со сборной Украины выступит в элитном дивизионе.

— Вы всегда охотно едете в сборную, хотя многие соотечественники, ссылаясь на то, что хоккей в стране никому не нужен, часто «забивают»…
— Мне нравится атмосфера в сборной. Всегда хочется поиграть на чемпионате мира. Причем не важно, в каком дивизионе. Для меня престижно выступать за страну. С удовольствием буду приезжать, если продолжат вызывать. Вот впереди важный турнир – домашний «мир» в группе А Дивизиона I. В 2011-м в Киеве уже проходил такой турнир. Получилось здорово. Да, мы сыграли не слишком удачно, задачу не выполнили. Но все равно собиралось много болельщиков, чувствовалось, что люди в столице скучают по хоккею. Там ведь сейчас и команды как таковой нет. Единственный клуб с киевской пропиской – «Дженералз», который играет в Броварах. Уверен, на чемпионат мира народ снова придет, и арена будет битком. Надеюсь, сборная не разочарует.

— Но вы явно не фавориты.
— Пожалуй. Тем не менее поборемся.

— Украина в последние годы то вылетает в группу В Дивизиона I, то возвращается в группу А. Объективный уровень?
— Если бы это произошло однажды, можно было бы списать на случайность. Но это происходит постоянно. Чтобы закрепиться в группе А, надо сделать шаг вперед.

— Верите, что в вашу бытность можно вернуться в элиту?
— Если честно, не особо. Ни одного игрока сборной Украины в КХЛ. Когда выступали в элите, таких было человек восемь. Я вообще остался чуть ли не единственным украинцем, выступающим за рубежом. В прошлом году на чемпионат мира приезжали Шафаренко из «Юности» и Благой из новокузнецкого «Металлурга». Сейчас оба в «Донбассе». Наверное, я действительно единственный легионер. Так что элита – это нереально.

Напомним, что чемпионат мира в Дивизионе IA пройдет в киевском Дворце спорта с 22 по 28 апреля. Вместе со сборной Украины за две путевки в элитный дивизион поборются команды Казахстана, Венгрии, Австрии, Польши и Южной Кореи. Худшая команда по итогам турнира вылетит в Дивизион IB. 

Источник — Прессбол

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