Андрей МИХНОВ: «Мы не фавориты на чемпионате мира, но поборемся»

© junost.org. Андрей Михнов

Опытный форвард не верит, что когда-то вместо со сборной Украины выступит в элитном дивизионе.

— Вы всегда охотно едете в сборную, хотя многие соотечественники, ссылаясь на то, что хоккей в стране никому не нужен, часто «забивают»…

— Мне нравится атмосфера в сборной. Всегда хочется поиграть на чемпионате мира. Причем не важно, в каком дивизионе. Для меня престижно выступать за страну. С удовольствием буду приезжать, если продолжат вызывать. Вот впереди важный турнир – домашний «мир» в группе А Дивизиона I. В 2011-м в Киеве уже проходил такой турнир. Получилось здорово. Да, мы сыграли не слишком удачно, задачу не выполнили. Но все равно собиралось много болельщиков, чувствовалось, что люди в столице скучают по хоккею. Там ведь сейчас и команды как таковой нет. Единственный клуб с киевской пропиской – «Дженералз», который играет в Броварах. Уверен, на чемпионат мира народ снова придет, и арена будет битком. Надеюсь, сборная не разочарует.

— Но вы явно не фавориты.

— Пожалуй. Тем не менее поборемся.

— Украина в последние годы то вылетает в группу В Дивизиона I, то возвращается в группу А. Объективный уровень?

— Если бы это произошло однажды, можно было бы списать на случайность. Но это происходит постоянно. Чтобы закрепиться в группе А, надо сделать шаг вперед.

— Верите, что в вашу бытность можно вернуться в элиту?

— Если честно, не особо. Ни одного игрока сборной Украины в КХЛ. Когда выступали в элите, таких было человек восемь. Я вообще остался чуть ли не единственным украинцем, выступающим за рубежом. В прошлом году на чемпионат мира приезжали Шафаренко из «Юности» и Благой из новокузнецкого «Металлурга». Сейчас оба в «Донбассе». Наверное, я действительно единственный легионер. Так что элита – это нереально.

Напомним, что чемпионат мира в Дивизионе IA пройдет в киевском Дворце спорта с 22 по 28 апреля. Вместе со сборной Украины за две путевки в элитный дивизион поборются команды Казахстана, Венгрии, Австрии, Польши и Южной Кореи. Худшая команда по итогам турнира вылетит в Дивизион IB.

Источник — Прессбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.