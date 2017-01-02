© НХЛ. Торонто - Детройт

В воскресенье в Лиге были сыграны три встречи.

Торонто - Детройт - 5:4 (ОТ)

2-й период

0:1 Детройт - Антони Манта - 8 (Хенрик Зеттерберг - 19, Томаш Татар - 8), 05:33

3-й период

1:1 Торонто - Лео Комаров - 6 (Джэйк Гардинер - 13, Вилльям Нюландер - 17), 01:23

2:1 Торонто - Митчелл Мэрнер - 9 (Морган Райлли - 16, Джеймс ван Римсдик - 13), 08:23

3:1 Торонто - Коннор Браун - 7 (Зак Химан - 10, Коннор Кэррик - 3), 09:34

4:1 Торонто - Остон Мэттьюз - 19 (Коннор Браун - 8, Зак Химан - 11), 12:05

4:2 Детройт - Йонатан Эрикссон - 1 (Антони Манта - 7, Ксавьер Улле - 4), 13:54

4:3 Детройт - Дилан Ларкин - 11 (Хенрик Зеттерберг - 20, Томаш Татар - 9), 18:14

4:4 Детройт - Антони Манта - 9 (Хенрик Зеттерберг - 21, Томаш Ванек - 14), 19:58

Овертайм

5:4 Торонто - Остон Мэттьюз - 20 (Джэйк Гардинер - 14, Коннор Браун - 9), 03:40

В «Столетней классике НХЛ» победу одержал Торонто, для которого этот матч стал вторым на открытом воздухе. Что интересно – в первом также был обыгран Детройт и также не в основное время (а по буллитам). За поединком на «Бимо Филд» наблюдали более 40000 зрителей. «Кленовые листья» одержали пятую победу подряд.

Вашингтон - Оттава - 2:1

2-й период

0:1 Оттава - Кайл Тёррис - 13 (Райан Дзингель - 12, Марк Мето - 4), 12:41

1:1 Вашингтон - Карл Алзнер - 3 (Ти Джей Оши - 7, Джастин Уильямс - 7), 19:40

3-й период

2:1 Вашингтон - Тэйлор Чорни - 1 (Брукс Орпик - 9, Том Уилсон - 2), 02:43

Защитник хозяев Тэйлор Чорни, Вторая звезда встречи, забил первый гол в сезоне и третий в карьере. К слову, два из них оказались победными (первую решающую шайбу Чорни забросил в феврале 2011-го). Центрфорвард Оттавы Кайл Тёррис стал 14-м игроком, забросившим за «Сенаторов» минимум 100 шайб в регулярных чемпионатах.

Анахайм - Филадельфия - 4:3 (Б)

1-й период

1:0 Анахайм - Райан Кеслер - 13 (Корбиниан Хольцер - 4, Райан Гецлаф - 25), 07:55

1:1 Филадельфия - Трэвис Конекни - 5 (Уэйн Симмондс - 15), 08:14

2:1 Анахайм - Райан Кеслер - 14 (Якоб Силфверберг - 14), 16:54

2-й период

3:1 Анахайм - Райан Кеслер - 15 (Эндрю Кольяно - 10, Сами Ватанен - 14), 01:09

3:2 Филадельфия - Шон Кутюрье - 6, 01:46

3:3 Филадельфия - Брэйден Щенн - 11 (Клод Жиру - 22, Шейн Гостисбир - 14), 03:06, в большинстве

Буллиты

4:3 Анахайм, Кори Перри

Центрфорвард хозяев Райан Кеслер, Первая звезда встречи, оформил свой четвертый хет-трик в Лиге (и первый с апреля 2011-го). Второй звездой стал вратарь «Уток» Джон Гибсон, отразивший 51 бросок в створ – это его самый высокий показатель в карьере. Филадельфия проиграла четвертый раз кряду.













Источник — Sport.ua

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