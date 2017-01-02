Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

НХЛ. Торонто обыграл Детройт в Столетней классике. Матчи воскресенья

Статистика и видеообзоры поединков

  • 02.01.2017 08:16
  • 41 просмотров
  • 0 комментария
Метки
НХЛ. Торонто - Детройт
© НХЛ. Торонто - Детройт
В воскресенье в Лиге были сыграны три встречи.
 
Торонто - Детройт - 5:4 (ОТ)
2-й период
0:1 Детройт - Антони Манта - 8 (Хенрик Зеттерберг - 19, Томаш Татар - 8), 05:33
3-й период
1:1 Торонто - Лео Комаров - 6 (Джэйк Гардинер - 13, Вилльям Нюландер - 17), 01:23
2:1 Торонто - Митчелл Мэрнер - 9 (Морган Райлли - 16, Джеймс ван Римсдик - 13), 08:23
3:1 Торонто - Коннор Браун - 7 (Зак Химан - 10, Коннор Кэррик - 3), 09:34
4:1 Торонто - Остон Мэттьюз - 19 (Коннор Браун - 8, Зак Химан - 11), 12:05
4:2 Детройт - Йонатан Эрикссон - 1 (Антони Манта - 7, Ксавьер Улле - 4), 13:54
4:3 Детройт - Дилан Ларкин - 11 (Хенрик Зеттерберг - 20, Томаш Татар - 9), 18:14
4:4 Детройт - Антони Манта - 9 (Хенрик Зеттерберг - 21, Томаш Ванек - 14), 19:58
Овертайм
5:4 Торонто - Остон Мэттьюз - 20 (Джэйк Гардинер - 14, Коннор Браун - 9), 03:40
 
В «Столетней классике НХЛ» победу одержал Торонто, для которого этот матч стал вторым на открытом воздухе. Что интересно – в первом также был обыгран Детройт и также не в основное время (а по буллитам). За поединком на «Бимо Филд» наблюдали более 40000 зрителей. «Кленовые листья» одержали пятую победу подряд.
 
 
Вашингтон - Оттава - 2:1
2-й период
0:1 Оттава - Кайл Тёррис - 13 (Райан Дзингель - 12, Марк Мето - 4), 12:41
1:1 Вашингтон - Карл Алзнер - 3 (Ти Джей Оши - 7, Джастин Уильямс - 7), 19:40
3-й период
2:1 Вашингтон - Тэйлор Чорни - 1 (Брукс Орпик - 9, Том Уилсон - 2), 02:43
 
Защитник хозяев Тэйлор Чорни, Вторая звезда встречи, забил первый гол в сезоне и третий в карьере. К слову, два из них оказались победными (первую решающую шайбу Чорни забросил в феврале 2011-го). Центрфорвард Оттавы Кайл Тёррис стал 14-м игроком, забросившим за «Сенаторов» минимум 100 шайб в регулярных чемпионатах.
 
 
Анахайм - Филадельфия - 4:3 (Б)
1-й период
1:0 Анахайм - Райан Кеслер - 13 (Корбиниан Хольцер - 4, Райан Гецлаф - 25), 07:55 
1:1 Филадельфия - Трэвис Конекни - 5 (Уэйн Симмондс - 15), 08:14 
2:1 Анахайм - Райан Кеслер - 14 (Якоб Силфверберг - 14), 16:54 
2-й период
3:1 Анахайм - Райан Кеслер - 15 (Эндрю Кольяно - 10, Сами Ватанен - 14), 01:09
3:2 Филадельфия - Шон Кутюрье - 6, 01:46
3:3 Филадельфия - Брэйден Щенн - 11 (Клод Жиру - 22, Шейн Гостисбир - 14), 03:06, в большинстве
Буллиты
4:3 Анахайм, Кори Перри
 
Центрфорвард хозяев Райан Кеслер, Первая звезда встречи, оформил свой четвертый хет-трик в Лиге (и первый с апреля 2011-го). Второй звездой стал вратарь «Уток» Джон Гибсон, отразивший 51 бросок в створ – это его самый высокий показатель в карьере. Филадельфия проиграла четвертый раз кряду.





Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.