НХЛ. Коламбус обыграл Миннесоту и продлил победную серию

© НХЛ. Миннесота - Коламбус

В субботу в Лиге были сыграны одиннадцать встреч.

Бостон - Баффало - 3:1

1-й период

1:0 Бостон - Фрэнк Ватрано - 2 (Здено Хара - 7), 01:28

2-й период

2:0 Бостон - Патрис Бержерон - 7 (Райан Спунер - 12, Брэд Маршанд - 21), 07:04, в большинстве

3:0 Бостон - Тим Шаллер - 5 (Тори Круг - 20, Остин Чарник - 6), 09:29

3:1 Баффало - Джек Айкел - 7 (Расмус Ристолайнен - 22, Сэм Рейнхарт - 14), 19:38

Впервые в истории Бостон выиграл у Баффало все четыре матча в сезоне – до этого «Брюинз» выигрывали все поединки у каждой из команд в течение одного сезона. Центрфорвард хозяев Фрэнк Ватрано забросил 10 шайб в регулярных чемпионатах, но впервые – на домашней арене.

Нью-Джерси - Вашингтон - 2:6

1-й период

0:1 Вашингтон - Бретт Коннолли - 4 (Андре Бураковски - 10, Брукс Орпик - 7), 02:36

0:2 Вашингтон - Джэй Бигл - 6 (Брукс Орпик - 8, Дэниэл Уинник - 4), 19:01

2-й период

1:2 Нью-Джерси - Кайл Палмьери - 7, 06:53

1:3 Вашингтон - Ти Джей Оши - 11 (Никлас Бэкстрем - 21, Александр Овечкин - 11), 11:05

1:4 Вашингтон - Александр Овечкин - 17 (Мэтт Нисканен - 14, Ти Джей Оши - 6), 11:38

1:5 Вашингтон - Джастин Уильямс - 9 (Мэтт Нисканен - 15, Дмитрий Орлов - 15), 16:34

3-й период

2:5 Нью-Джерси - Бю Беннетт - 2 (Бен Лавджой - 3, Йон Мерилл - 1), 14:52

2:6 Вашингтон - Маркус Йоханссон - 14 (Джастин Уильямс - 6, Евгений Кузнецов - 16), 15:27

Столичная команда провела более 13-ти минут в меньшинстве, но не пропустила. Вашингтон – четвертый в нынешней регулярке по сохранности ворот при игре в неполном составе (85,8%).

Миннесота - Коламбус - 2:4

1-й период

0:1 Коламбус - Кэм Аткинсон - 16 (Брендон Дубински - 12), 10:05

2-й период

0:2 Коламбус - Джек Джонсон - 2 (Брэндон Саад - 17, Александер Веннберг - 25), 03:29

0:3 Коламбус - Кэм Аткинсон - 17 (Райан Мюррэй - 4, Маркус Нютиваара - 5), 03:44

1:3 Миннесота - Микаель Гранлунд - 10 (Джаред Спёрджин - 11, Микко Койву - 15), 05:58, в большинстве

1:4 Коламбус - Сет Джонс - 7 (Брэндон Саад - 18, Ник Фолиньо - 20), 17:35

3-й период

2:4 Миннесота - Джейсон Зукер - 9 (Микаель Гранлунд - 19, Джаред Спёрджин - 12), 00:24

Перед встречей у команд были впечатляющие победные серии. В результате серия Миннесоты оборвалась на отметке 12 побед подряд, а Коламбус выиграл 15-й матч кряду – это второй результат в истории НХЛ (рекорд установил Питтсбург в сезоне-1992/93, 17 побед). Ни в одной из ведущих лиг Северной Америки еще не встречались команды, подошедшие к очному противостоянию с действующими сериями из 12 побед.

Тампа-Бэй - Каролина - 3:1

1-й период

1:0 Тампа-Бэй - Брайан Бойл - 10 (Никита Кучеров - 21, Виктор Хедман - 25), 07:35, в большинстве

2:0 Тампа-Бэй - Джонатан Друин - 11 (Никита Кучеров - 22, Ондржей Палат - 11), 19:50, в большинстве

2-й период

3:0 Тампа-Бэй - Александер Киллорн - 12 (Мэттью Пека - 1, Виктор Хедман - 26), 13:22

3:1 Каролина - Себастиан Ахо - 7 (Джейкоб Слэвин - 13, Теуво Теравяйнен - 10), 15:20

Тампа-Бэй набирает очки в пятом домашнем матче подряд, выиграв 4 из них.

Питтсбург - Монреаль - 4:3 (ОТ)

1-й период

0:1 Монреаль - Александр Радулов - 8 (Пол Байрон - 11, Ши Вебер - 12), 04:07

2-й период

1:1 Питтсбург - Патрик Хорнквист - 9 (Евгений Малкин - 27, Карл Хагелин - 10), 01:07

2:1 Питтсбург - Фил Кессел - 12 (Карл Хагелин - 11, Олли Мяяття - 3), 04:28

2:2 Монреаль - Пол Байрон - 12 (Джефф Петри - 10), 19:21

3-й период

2:3 Монреаль - Брайан Флинн - 4 (Даниэль Карр - 5), 02:04

3:3 Питтсбург - Конор Шири - 9 (Джастин Шульц - 17, Кристофер Летанг - 18), 19:05

Овертайм

4:3 Питтсбург - Евгений Малкин - 16 (Фил Кессел - 26, Кристофер Летанг - 19), 01:54, в большинстве

Центрфорвард хозяев Евгений Малкин, Первая звезда поединка, за карьеру забросил 10 шайб в овертаймах. Это второй результат в истории Питтсбурга (у Марио Лемье – 11). Защитник Монреаля Ши Вебер провел 800-ю встречу в регулярных чемпионатах.

Виннипег - Айлендерс - 2:6

1-й период

0:1 Айлендерс - Николай Кулемин - 5, 06:54

0:2 Айлендерс - Джон Таварес - 11 (Джош Бэйли - 18), 12:25

2-й период

0:3 Айлендерс - Шэйн Принс - 5 (Райан Стром - 7, Брок Нельсон - 13), 02:26

0:4 Айлендерс - Райан Стром - 6 (Джонни Бойчак - 8), 14:13

1:4 Виннипег - Шон Маттиас - 4 (Якоб Труба - 9, Адам Лоури - 4), 19:30, в меньшинстве

3-й период

1:5 Айлендерс - Андерс Ли - 14 (Джош Бэйли - 19, Джон Таварес - 16), 08:38

1:6 Айлендерс - Эндрю Лэдд - 8 (Брок Нельсон - 14, Кэл Клаттербак - 11), 10:18, в большинстве

2:6 Виннипег - Николай Элерс - 10 (Патрик Лайне - 12, Марк Шайфли - 18), 16:55, в большинстве

В пятой игре кряду «Островитяне» забивают минимум 4 гола. Защитник гостей Томас Хики провел 300-й матч в НХЛ.

Даллас - Флорида - 1:3

1-й период

0:1 Флорида - Винсент Трочек - 11 (Яромир Ягр - 16, Сет Гриффит - 5), 03:06

0:2 Флорида - Юсси Йокинен - 3 (Винсент Трочек - 10, Райлли Смит - 9), 15:32, в большинстве

0:3 Флорида - Яромир Ягр - 7 (Джонатан Марчиссо - 13, Кит Яндл - 16), 16:40, в большинстве

2-й период

1:3 Даллас - Патрик Ивз - 13 (Джейми Бенн - 24, Тайлер Сегин - 25), 16:32, в большинстве

Флорида прервала серию из четырех поражений. Правый крайний гостей Яромир Ягр, Первая звезда поединка, отдал 1135 результативных передач в Лиге – это пятый показатель в истории НХЛ.

Колорадо - Рейнджерс - 2:6

1-й период

1:0 Колорадо - Коди МакЛеод - 1 (Тайсон Бэрри - 17, Михаил Григоренко - 8), 01:59

1:1 Рейнджерс - Крис Крайдер - 13 (Дерек Степан - 20, Матс Зуккарелло Аасен - 20), 06:09

1:2 Рейнджерс - Крис Крайдер - 14 (Матс Зуккарелло Аасен - 21, Райан МакДона - 23), 16:39, в большинстве

2:2 Колорадо - Блэйк Комо - 6 (Франсуа Бошемен - 7, Рене Бурк - 4), 18:34

2-й период

2:3 Рейнджерс - Джей Ти Миллер - 11, 09:30

2:4 Рейнджерс - Крис Крайдер - 15 (Дерек Степан - 21, Брэндон Пирри - 8), 14:20, в большинстве

3-й период

2:5 Рейнджерс - Джей Ти Миллер - 12 (Оскар Линдберг - 4, Джеспер Фаст - 12), 09:34

2:6 Рейнджерс - Джимми Веси - 11 (Майкл Грабнер - 6, Кевин Хэйс - 17), 13:05

Центрфорвард нью-йоркской команды Крис Крайдер, Первая звезда встречи, оформил второй хет-трик в карьере. Вратарь гостей Хенрик Лундквист одержал 390-ю победу в Лиге – это лучший показатель для европейских голкиперов в НХЛ. Колорадо проиграл 10-ю домашнюю встречу - команда не побеждала дома с 15-го ноября.

Калгари - Аризона - 4:2

1-й период

1:0 Калгари - Михаэль Фролик - 7 (Мэттью Ткачак - 15, Даги Хэмилтон - 16), 06:08, в большинстве

2:0 Калгари - Деннис Уайдмен - 3 (Ти Джей Броди - 11, Крис Верстиг - 11), 12:09

3:0 Калгари - Лэнс Бума - 2 (Мэттью Стэйджан - 12), 12:38

4:0 Калгари - Микаэль Бэклунд - 11 (Марк Джордано - 10, Михаэль Фролик - 14), 15:42, в большинстве

2-й период

4:1 Аризона - Брендан Перлини - 3 (Шейн Доун - 7, Оливер Экман-Ларссон - 12), 15:40

3-й период

4:2 Аризона - Мартин Ханзал - 8 (Джордан Мартинук - 8), 11:53

Аризона потерпела седьмое поражение кряду. Первой звездой матча стал правый крайний хозяев Михаэль Фролик, прервавший серию из 20-ти игр без забитых голов.

Эдмонтон - Ванкувер - 2:3 (Б)

2-й период

0:1 Ванкувер - Алекс Барроуз - 7 (Бо Хорват - 14, Свен Бёртщи - 12), 05:43

1:1 Эдмонтон - Дрэйк Каггула - 2 (Райан Нюджент-Хопкинс - 11, Мэттью Беннинг - 6), 12:31

3-й период

1:2 Ванкувер - Свен Бёртщи - 8 (Бо Хорват - 15, Александр Эдлер - 4), 04:57

2:2 Эдмонтон - Коннор Макдэйвид - 14 (Леон Драйзайтль - 19, Милан Лючич - 16), 18:27, в большинстве

Буллиты

2:3 Ванкувер, Бо Хорват

Эдмонтон не может победить 31-го декабря дома с 1985-го. Вообще же «Нефтяники» в последний день года с тех пор провели 17 игр и одержали только 2 победы.

Лос-Анджелес - Сан-Хосе - 3:2

1-й период

1:0 Лос-Анджелес - Тэннер Пирсон - 9 (Алек Мартинез - 14), 04:17

2-й период

2:0 Лос-Анджелес - Дрю Даути - 6 (Ник Дауд - 10, Алек Мартинез - 15), 01:31, в большинстве

3-й период

2:1 Сан-Хосе - Брент Бернс - 15 (Джо Торнтон - 23, Патрик Марло - 6), 00:12, в большинстве

3:1 Лос-Анджелес - Джефф Картер - 20 (Тэннер Пирсон - 9, Джэйк Маззин - 5), 03:56

3:2 Сан-Хосе - Кевин Лабанк - 7 (Миккел Бёдкер - 6, Бренден Диллон - 3), 13:57

Центрфорвард хозяев Джефф Картер, Третья звезда поединка, 10-й сезон подряд (и 12-й из 13-ти в НХЛ) забрасывает минимум по 20 шайб.









Источник — Sport.ua

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