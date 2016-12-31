© НХЛ. Сан-Хосе - Филадельфия

В пятницу в Лиге были сыграны четыре встречи.

Каролина - Чикаго - 3:2

1-й период

0:1 Чикаго - Михал Кемпны - 1 (Джонатан Тэйвз - 11, Райан Хартмэн - 7), 06:36

1:1 Каролина - Элиас Линдхольм - 4 (Джордан Стаал - 7, Джейкоб Слэвин - 12), 08:32

2:1 Каролина - Ли Стемпняк - 8 (Себастиан Ахо - 13, Теуво Теравяйнен - 9), 09:37

3-й период

3:1 Каролина - Джей Макклемент - 2, 02:54

3:2 Чикаго - Винсент Иностроза - 4 (Джонатан Тэйвз - 12, Михал Кемпны - 3), 05:49

Каролина набирает очки в 11-й домашнем матче подряд, одержав при этом 10 побед. Защитник гостей Михал Кемпны забил первый гол и впервые набрал более одного очка в своем 25-м поединке в НХЛ.

Сент-Луис - Нэшвилл - 0:4

2-й период

0:1 Нэшвилл - Янник Вебер - 1 (Крэйг Смит - 7, Майк Рибейро - 16), 04:52

0:2 Нэшвилл - Филип Форсберг - 8 (Майк Рибейро - 17, Райан Джохансен - 20), 07:26, в большинстве

0:3 Нэшвилл - Виктор Арвидссон - 10 (Мэтт Ирвин - 5, Майк Фишер - 10), 17:36

3-й период

0:4 Нэшвилл - Колин Уилсон - 6 (Филип Форсберг - 15, Райан Эллис - 8), 08:08, в большинстве

Вратарь гостей Юсе Сарос, Первая звезда встречи, впервые в карьере отстоял «на ноль». Для этого финну пришлось отразить 25 бросков в створ. Сент-Луис не сумел забить дома впервые с ноября прошлого года.

Ванкувер - Анахайм - 3:2 (ОТ)

1-й период

0:1 Анахайм - Райан Гецлаф - 5 (Джозеф Крамаросса - 4, Джош Мэнсон - 7), 05:48, в меньшинстве

2-й период

0:2 Анахайм - Рикард Ракелл - 16 (Хампус Линдхольм - 4, Кори Перри - 22), 00:52

1:2 Ванкувер - Луи Эрикссон - 8 (Бен Хаттон - 6, Бо Хорват - 13), 07:59, в большинстве

3-й период

2:2 Ванкувер - Джек Скилле - 4 (Свен Бёртщи - 11, Александр Эдлер - 3), 02:02

Овертайм

3:2 Ванкувер - Хенрик Седин - 9 (Луи Эрикссон - 10, Райан Миллер - 1), 04:01

Анахайм в декабре провел 11 выездных игр – это клубный рекорд «Уток». Команда в общей сложности налетала за месяц 8617 миль, т.е. почти 14000 км. Левый крайний хозяев Алекс Барроуз сыграл 800-й матч в регулярных чемпионатах – из действующих хоккеистов он третий, кто сделал это в составе одной команды.

Сан-Хосе - Филадельфия - 2:0

1-й период

1:0 Сан-Хосе - Патрик Марло - 10 (Кевин Лабанк - 3, Марк-Эдуард Власик - 6) , 16:29 , в большинстве

3-й период

2:0 Сан-Хосе - Джастин Браун - 2 (Джо Павелски - 22, Патрик Марло - 5), 15:23

Первой звездой поединка стал голкипер хозяев Аарон Делл, отразивший 21 бросок в створ. Это его первый шатаут в Лиге. Второй звездой был признан центрфорвард Сан-Хосе Патрик Марло. Он забросил 95-ю шайбу, ставшую победной – это 9-й результат в истории НХЛ. В последних очных 20-ти встречах «Акулы» обыграли Филадельфию 17 раз.













Источник — Sport.ua

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