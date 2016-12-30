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Юниорская сборная Украины заняла второе место на турнире в Будапеште

Молодые украинские хоккеисты уступили в серии буллитов чешской «Спарте»

  • 30.12.2016 21:13
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Юніорська збірна команда України у серії кидків для визначення переможця гри поступилася чеській «Спарті» – 2:3.

Рахунок у матчі було відкрито лише у заключному періоді. Традиційно для цього турніру нашій команді довелося відігруватися. Проте шайби Олександра Фірсова та Данила Козачука вивели «синьо-жовтих» вперед. Відігратися чехам вдалося за 28 секунд до фінальної сирени. Ріхард Землічка випустив шостого польового гравця замість голкіпера і це дозволило «Спарті» перевести гру до овертайму.

Шанс не доводити справу до післяматчевих кидків був у нашої команди після вилучення Ондрея Гавліна. Але свої шанси підопічні Ігнатьєва не використали, а у серії буллітів більше пощастило «Спарті».

Таким чином, саме чеська команда стала тріумфатором змагання. Проте й наша юніорська збірна показала дуже пристойний результат, жодного разу не поступившись в основний час гри.

Україна U18 – «Спарта» U18 – 2:3 Б (0:0; 0:0; 2:2; 0:0; 0:1)

Склад України: Оганджанян. Горлушко – Козачук, Табашник – Бабчук, Фірсов – Савченко, Швачка. Ступак – Морозов – Чорний, Поліщук – Мороз – Батрин, Матейченко – Кривошапкін – Пересунько, Серьоженко – Зик – Гуменюк.

Голи: 0:1. Войнар (Пшенічка, Чермак, 47:40 – більш.), 1:1. Фірсов (Матейченко, Пересунько, 50:25), 2:1. Козачук (Ступак, Горлушко, 54:20 – більш.), 2:2. Войнар (Роушек, 59:23 – додатковий гравець), 2:3. Шишолак (вирішальний кидок)

Штраф: 8 – 14

Кидки: 30 – 17

Источник — Федерация хоккея Украины

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