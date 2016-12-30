ИИХФ объяснила запрет на минуту молчания в память о погибших в Сочи

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объяснила, почему не разрешила провести минуту молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Сочи на матче молодёжного чемпионата мира в Канаде.



«Российская сторона обратилась к нам с просьбой провести минуту молчания и надеть чёрные траурные повязки. Мы позволили хоккеистам надеть их, но не могли допустить проведения минуты молчания. ИИХФ не проводит минуты молчания по событиям, которые не имеют прямого отношения к хоккею», — говорится в сообщении федерации.

Перед стартовым поединком отечественной сборной против канадцев на молодёжном чемпионате мира представители России попросили объявить минуту молчания, но этого сделано не было.

25 декабря летевший на авиабазу Хмеймим самолёт Минобороны России Ту-154 пропал с радаров. Фрагменты воздушного судна были обнаружены в море в 1,5 км от берега около города Сочи.

На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова.

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