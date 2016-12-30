Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Юниорская сборная Украины одержала очередную победу в Венгрии

Украинцы удачно выступают на турнире Четырех наций в Будапеште

  • 30.12.2016 12:20
  • 241 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФХУ
© ФХУ

Юніорська збірна команда України завершила перший етап турніру «Чотирьох націй» у Будапешті на першому місці! У своєму третьому матчі українці перемогли празьку «Спарту».

Матч вийшов для нашої команди непростим, адже «синьо-жовті» діяли на фоні втоми після матчу з поляками (наша команда мала лише близько двох годин на перепочинок). Тому не дивно, що свіжіші чеські хокеїсти більш впевнено провели стартовий період. Підопічні Олега Ігнатьєва витримали стартовий тиск суперників, а з середини другого періоду почали диктувати опонентам свої умови.

На заключну перерву команди пішли вже за нічийного результату, а у третьому періоді, не зважаючи на кілька вилучень, українські хокеїсти діяли значно потужніше за суперника і зуміли схилити шальки терезів на власну користь.

Завтра команди проведуть ще один поєдинок між собою. Цього разу на кону стоятиме перемога в турнірі.

Україна U18 – «Спарта» U18 – 5:3 (0:2; 3:1; 2:0)

29 грудня 2016 року, 18:10. Будапешт, 88 глядачів

Судді: Г. Юхас, А. Бергер, Л. Ласло

Склад України: Гурко. Горлушко – Козачук, Табашник – Бабчук, Фірсов – Савченко, Швачка. Ступак – Морозов – Чорний, Поліщук – Мороз – Батрин, Матейченко – Кривошапкін – Пересунько, Серьоженко – Зик – Гуменюк.
Голи: 0:1. Войнар (Роушек, Шишолак, 2:05), 0:2. Флідр (Гавлін, 14:27 – більш.), 1:2. Пересунько (30:58), 2:2. Поліщук (Батрин, Мороз, 32:19), 3:2. Морозов (Чорний, Ступак, 34:24), 3:3. Флідр (38:48), 4:3. Кривошапкін (Козачук, Матейченко, 49:49), 5:3. Чорний (Морозов, Савченко, 55:31)

Штраф: 14 – 8

Кидки: 31 – 38

Источник — Федерация хоккея Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.