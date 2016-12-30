Юниорская сборная Украины одержала очередную победу в Венгрии

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Юніорська збірна команда України завершила перший етап турніру «Чотирьох націй» у Будапешті на першому місці! У своєму третьому матчі українці перемогли празьку «Спарту».



Матч вийшов для нашої команди непростим, адже «синьо-жовті» діяли на фоні втоми після матчу з поляками (наша команда мала лише близько двох годин на перепочинок). Тому не дивно, що свіжіші чеські хокеїсти більш впевнено провели стартовий період. Підопічні Олега Ігнатьєва витримали стартовий тиск суперників, а з середини другого періоду почали диктувати опонентам свої умови.



На заключну перерву команди пішли вже за нічийного результату, а у третьому періоді, не зважаючи на кілька вилучень, українські хокеїсти діяли значно потужніше за суперника і зуміли схилити шальки терезів на власну користь.



Завтра команди проведуть ще один поєдинок між собою. Цього разу на кону стоятиме перемога в турнірі.



Україна U18 – «Спарта» U18 – 5:3 (0:2; 3:1; 2:0)



29 грудня 2016 року, 18:10. Будапешт, 88 глядачів



Судді: Г. Юхас, А. Бергер, Л. Ласло



Склад України: Гурко. Горлушко – Козачук, Табашник – Бабчук, Фірсов – Савченко, Швачка. Ступак – Морозов – Чорний, Поліщук – Мороз – Батрин, Матейченко – Кривошапкін – Пересунько, Серьоженко – Зик – Гуменюк.

Голи: 0:1. Войнар (Роушек, Шишолак, 2:05), 0:2. Флідр (Гавлін, 14:27 – більш.), 1:2. Пересунько (30:58), 2:2. Поліщук (Батрин, Мороз, 32:19), 3:2. Морозов (Чорний, Ступак, 34:24), 3:3. Флідр (38:48), 4:3. Кривошапкін (Козачук, Матейченко, 49:49), 5:3. Чорний (Морозов, Савченко, 55:31)



Штраф: 14 – 8



Кидки: 31 – 38

Источник — Федерация хоккея Украины

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