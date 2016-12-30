Борис КОЛЕСНИКОВ: «2017-й год станет новым витком развития хоккея»

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Президент ХК «Донбасс» Борис Колесников выступил с новогодним обращением.

Уважаемые болельщики!

Возвращение первой команды «Донбасса» на хоккейную карту Украины ознаменовалось победой в розыгрыше чемпионата страны. В сезоне-2015/16 наша команда в четвертый раз в своей истории завоевала золотые медали национального первенства.

В плане достижений не уступали первой команде и воспитанники самой многочисленной Ледовой детско-юношеской спортивной школы ХК «Донбасс». Наши юные хоккеисты в трех возрастных категориях стали победителями чемпионатов Беларуси, завоевали первые места в чемпионатах Украины и выиграли чемпионат Киева. А воспитанник ДЮСШ ХК «Донбасс» секции фигурного катания стал первым в Кубке Украины.

Победой в традиционном предсезонном турнире Donbass Open Cup «Донбасс» начал и новый сезон. А в ноябре спустя два года вернулся на европейскую арену, приняв участие в полуфинальном раунде Континентального кубка IIHF.

И каждую маленькую победу, и большой триумф с нами праздновали вы – наши верные болельщики. Именно для вас играет первая команда ХК «Донбасс» и благодаря вашей любви и поддержке каждый день подтверждает гордое реноме флагмана украинского хоккея.

Год 2017-й должен стать новым витком развития как для нашего клуба, так и всего хоккея Украины. И свой каждый новый шаг мы сделаем только вместе с вами!

В новом году я искренне желаю всем нам мира. Только с возвращением в Украину мира будет расти экономика, а значит, придет и рост всего украинского спорта.

Дорогие друзья, я желаю вам больших побед и пусть каждый день дарит незабываемые эмоции. Мира, счастья, здоровья, а также благополучия вам и всем вашим близким!

С Новым годом!

Источник — ХК Донбасс

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