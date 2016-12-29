U-18: Украина добыла волевую победу над Польшей

© fhu.com.ua

Підопічні Олега Ігнатьєва провели другий поєдинок на міжнародному турнірі в Угорщині.



Поєдинок проти польських однолітків розпочався для нашої команди не найкращим чином. На шайбу Данила Мороза поляки відповіли трьома точними кидками по воротам Владислава Гурка. Проте наша команда знайшла в собі сили ще у першому періоді скоротити розрив у рахунку до мінімуму. В другому періоді зусиллями Олександра Пересунька українці вийшли вперед, а у заключному періоді сьомий номер нашої команди став автором хет-трику, встановивши остаточний рахунок гри – 5:3. Завдяки цій перемозі наша команда пробилася до фіналу турніру.



О 19:00 команда Олега Ігнатьєва та Олександра Федорова проведе свій третій матч на турнірі. Суперником синьо-жовтих стане празька «Спарта». Чеська команда сьогодні вранці здолала угорських юніорів з рахунком 7:1.



Україна U18 – Польща U18 – 5:3 (2:3; 2:0; 1:0)



29 грудня 2016 року, 13:40. Будапешт, 28 глядачів



Судді: Д. Шоош, А. Перетятько, Ж. Палкові



Склад України: Гурко (Оганджанян, 15:36). Горлушко – Козачук, Табашник – Бабчук, Фірсов – Савченко, Швачка. Ступак – Морозов – Чорний, Поліщук – Мороз – Батрин, Матейченко – Кривошапкін – Пересунько, Серьоженко – Зик – Гуменюк.

Голи: 0:1. Маг’єра (Камєнєцкі, Мальчевскі, 2:46), 1:1. Мороз (Бабчук, Табашник, 3:48), 1:2. Йожвік (Мальчевскі, 14:08), 1:3. Бізацкі (Жигмунт, Новорита, 15:13 – більш.), 2:3. Матейченко (Пересунько, Кривошапкін, 19:07), 3:3. Пересунько (Кривошапкін, Савченко, 22:31), 4:3. Пересунько (Матейченко, 35:51 – більш.), 5:3. Пересунько (Табашник, 50:06)



Штраф: 10 – 12

Кидки: 40 – 25

Источник — Федерация хоккея Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.