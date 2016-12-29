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НХЛ. Панарин и Чикаго договорились о контракте

Россиянин согласился на предложение клуба о двухлетнем контракте на $12 млн

  • 29.12.2016 16:02
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НХЛ. Артемий Панарин
© НХЛ. Артемий Панарин
Российский форвард «Чикаго Блэкхокс» Артемий Панарин, являющийся действующим обладателем «Колдер Трофи», согласился подписать новый контракт с клубом на сумму $12 млн. По окончании нынешнего сезона в НХЛ у Панарина завершается двухлетнее соглашение с «Чикаго», подписанное 29 апреля 2015 года. Летом Панарин стал бы ограниченно свободным агентом. Бонусы за выступления повысили его среднегодовую зарплату до $3,5 млн, при этом снятие суммы с потолка зарплат составило $825, 500 по итогам этого сезона, согласно данным Cap Friendly.
 
По новому контракту, который вступит в силу с начала следующего сезона, Панарин будет получать $6 млн в год. В этом году российский форвард является лучшим бомбардиром «Чикаго», набрав 37 (15+22) очков в 37 матчах. Он забил пять голов и отметился девятью передачами во время самой продолжительной на данный момент его карьеры результативной серии из восьми игр.
 
По итогам прошлого сезона 25-летний нападающий занял девятое место в НХЛ по количеству набранных очков, отметившись 77 (30+47) зачетными баллами. Панарин завоевал «Колдер Трофи», обойдя защитника Шейна Гостисбира из «Филадельфии» и Коннора Макдэвида из «Эдмонтона».

Источник — НХЛ

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