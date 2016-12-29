В cреду в Лиге были сыграны пять встреч.
Флорида - Торонто - 2:3 (Б)
1-й период
0:1 Торонто - Остон Мэттьюз - 17 (Коннор Браун - 7, Зак Химан - 8), 10:38
2-й период
0:2 Торонто - Вилльям Нюландер - 8 (Остон Мэттьюз - 11, Джэйк Гардинер - 12), 17:54, в большинстве
3-й период
1:2 Флорида - Джонатан Марчиссо - 11 (Кит Яндл - 14, Винсент Трочек - 9), 00:29
2:2 Флорида - Винсент Трочек - 9 (Якуб Киндл - 2, Джонатан Марчиссо - 11), 02:43
2:2 Флорида - Денис Мальгин не реализовал буллит
Буллиты
2:3 Торонто, Митчелл Мэрнер
Центрфорвард гостей Остон Мэттьюз в последних 15-ти матчах 7 раз открывал счет. Нападающий «Пантер» Винсент Трочек, Вторая звезда поединка, набрал 101 очко в регулярных чемпионатах (46+55).
Питтсбург - Каролина - 3:2
1-й период
0:1 Каролина - Элиас Линдхольм - 3 (Ноа Ханифин - 10, Райан Мерфи - 2), 08:10
2-й период
1:1 Питтсбург - Сидни Кросби - 26 (Джастин Шульц - 16, Конор Шири - 13), 00:26
1:2 Каролина - Ли Стемпняк - 7 (Теуво Теравяйнен - 8, Себастиан Ахо - 12), 12:32
3-й период
2:2 Питтсбург - Крис Куниц - 3 (Фил Кессел - 25, Ник Бонино - 11), 01:59
3:2 Питтсбург - Карл Хагелин - 5 (Патрик Хорнквист - 13, Тревор Дэйли - 9), 15:45
Питтсбург выиграл третий раз подряд и прервал трехматчевую победную серию Каролины. В воротах хозяев в третьем периоде стоял Марк-Андре Флери, сменивший травмированного Мэттью Мюррэя — и записал на свой счет 19 сэйвов.
Тампа-Бэй - Монреаль - 4:3 (ОТ)
1-й период
0:1 Монреаль - Александр Радулов - 7 (Пол Байрон - 9), 03:24
1:1 Тампа-Бэй - Тайлер Джонсон - 10 (Никита Кучеров - 18, Ондржей Палат - 10), 10:39
1:2 Монреаль - Ши Вебер - 9 (Пол Байрон - 10, Макс Пачиоретти - 14), 13:31, в большинстве
2-й период
1:3 Монреаль - Крис Терри - 2 (Даниэль Карр - 4, Майкл МакКаррон - 3), 03:07
3-й период
2:3 Тампа-Бэй - Виктор Хедман - 7 (Никита Кучеров - 19), 11:14
3:3 Тампа-Бэй - Ондржей Палат - 5 (Виктор Хедман - 24, Брэйден Пойнт - 12), 16:30, в большинстве
Овертайм
4:3 Тампа-Бэй - Тайлер Джонсон - 11 (Джейсон Гаррисон - 5, Андрей Василевский - 1), 01:36
Тампа-Бэй одержала пятую победу подряд в очных встречах с Монреалем. Первой звездой матча стал центрфорвард хозяев Тайлер Джонсон, забивший решающий гол.
Сент-Луис - Филадельфия - 6:3
1-й период
0:1 Филадельфия - Уэйн Симмондс - 17 (Трэвис Конекни - 13, Брэйден Щенн - 13), 03:25
1:1 Сент-Луис - Кевин Шаттенкирк - 8 (Александр Стин - 15, Владимир Тарасенко - 23), 15:01, в большинстве
2:1 Сент-Луис - Робби Фаббри - 9 (Кольтон Парайко - 16) , 19:48 , в большинстве
2-й период
2:2 Филадельфия - Ник Каусинс - 4 (Иван Проворов - 13, Трэвис Конекни - 14), 04:32
3-й период
2:3 Филадельфия - Брэйден Щенн - 10 (Шейн Гостисбир - 13, Уэйн Симмондс - 14), 04:13, в большинстве
3:3 Сент-Луис - Давид Перрон - 10 (Кольтон Парайко - 17), 05:53
4:3 Сент-Луис - Скотти Апшолл - 4 (Джоэль Эдмундсон - 8, Алекс Пьетранжело - 11), 07:13
5:3 Сент-Луис - Робби Фаббри - 10 (Патрик Берглунд - 7, Дмитрий Яшкин - 7), 15:01
6:3 Сент-Луис - Робби Фаббри - 11 (Дмитрий Яшкин - 8, Пол Штясны - 11), 17:04, в пустые ворота
Центрфорвард хозяев Робби Фаббри, Первая звезда поединка, оформил первый хет-трик в карьере. Канадец выступает в НХЛ второй сезон. В истории «Блюзменов» Фаббри, которому 20 лет и 341 день — второй самый молодой автор «трюка со шляпой».
Ванкувер - Лос-Анджелес - 2:1
1-й период
1:0 Ванкувер - Луи Эрикссон - 7 (Бо Хорват - 12, Бен Хаттон - 5), 02:43, в большинстве
2-й период
2:0 Ванкувер - Хенрик Седин - 8 (Трой Стечер - 9), 00:23
3-й период
2:1 Лос-Анджелес - Тэннер Пирсон - 8 (Джефф Картер - 11), 16:43
Первой звездой встречи стал голкипер хозяев Райан Миллер, отразивший 36 бросков в створ, в т.ч. 17 — в заключительном периоде. Гол Пирсона не позволил ему оформить шатаут — первый с октября прошлого года. Правый крайний гостей Девин Сетогучи провел 500-ю игру в Лиге.
Источник — Sport.ua
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