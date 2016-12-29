Я одного не могу понять,как можно говорить о человеке,не зная его лично!!! Вы напоминаете бабок у...

точно, всі сєпари сидять в суркісівській голубятні

Ахахаха. Ну и возомнили. Цену вломили как будто Мальдини, Рамоса и Джона Терри в одном лице прод...

10 лямов адекватно было бы