Сборная Украины разгромила Венгрию на старте турнира 4 наций

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На міжнародному турнірі в Будапешті юніорська збірна команда України здобула перемогу у стартовому матчі змагання, впевнено перегравши господарів змагання – угорців.



Усі чотири шайби нашої команди на свій рахунок записав нападаючий ДЮСШ «Беркут» Олександр Пересунько.



В цілому підопічні Олега Ігнатьєва, за діями яких особисто спостерігав куратор команди, віце-президент Федерації Георгій Зубко, протягом усього поєдинку володіли ігровою та територіальною перевагою. Втілити цю перевагу у закинуті шайби вдалося лише в середині другого ігрового відрізку. Загалом по воротам Левенте Маркуса українці нанесли 41 кидок.



Завтра українська команда поміряється силами з польськими однолітками та чеською «Спартою». Матч між цими командами сьогодні завершився перемогою чехів з рахунком 7:3.



Угорщина U18 – Україна U18 – 1:4 (0:0; 0:2; 1:2)



28 грудня 2016 року, 20:10. Будапешт, 83 глядачі



Судді: М. Хасоніц, Д. Вачі, С. Шандор



Склад України: Оганджанян. Козачук – Горлушко, Табашник – Бабчук, Фірсов – Савченко, Швачка. Ступак – Морозов – Чорний, Батрин – Поліщук – Мороз, Матейченко – Кривошапкін – Пересунько, Арабов – Зик – Гуменюк, Серьоженко.



Голи: 0:1. Пересунько (Матейченко, Горлушко, 31:21), 0:2. Пересунько (Кривошапкін, 31:31), 0:3. Пересунько (Фірсов, 42:19), 0:4. Пересунько (46:23), 1:4. Марковіч (Алмаші, 47:39)



Штраф: 4 – 0



Кидки: 22 – 41

Источник — Федерация хоккея Украины

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