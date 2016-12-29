Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сборная Украины разгромила Венгрию на старте турнира 4 наций

Молодежная команда одержала победу над хозяевами турнира

  • 29.12.2016 08:40
  • 95 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФХУ
© ФХУ

На міжнародному турнірі в Будапешті юніорська збірна команда України здобула перемогу у стартовому матчі змагання, впевнено перегравши господарів змагання – угорців.

Усі чотири шайби нашої команди на свій рахунок записав нападаючий ДЮСШ «Беркут» Олександр Пересунько.

В цілому підопічні Олега Ігнатьєва, за діями яких особисто спостерігав куратор команди, віце-президент Федерації Георгій Зубко, протягом усього поєдинку володіли ігровою та територіальною перевагою. Втілити цю перевагу у закинуті шайби вдалося лише в середині другого ігрового відрізку. Загалом по воротам Левенте Маркуса українці нанесли 41 кидок.

Завтра українська команда поміряється силами з польськими однолітками та чеською «Спартою». Матч між цими командами сьогодні завершився перемогою чехів з рахунком 7:3.

Угорщина U18 – Україна U18 – 1:4 (0:0; 0:2; 1:2)

28 грудня 2016 року, 20:10. Будапешт, 83 глядачі

Судді: М. Хасоніц, Д. Вачі, С. Шандор

Склад України: Оганджанян. Козачук – Горлушко, Табашник – Бабчук, Фірсов – Савченко, Швачка. Ступак – Морозов – Чорний, Батрин – Поліщук – Мороз, Матейченко – Кривошапкін – Пересунько, Арабов – Зик – Гуменюк, Серьоженко.

Голи: 0:1. Пересунько (Матейченко, Горлушко, 31:21), 0:2. Пересунько (Кривошапкін, 31:31), 0:3. Пересунько (Фірсов, 42:19), 0:4. Пересунько (46:23), 1:4. Марковіч (Алмаші, 47:39)

Штраф: 4 – 0

Кидки: 22 – 41

Источник — Федерация хоккея Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.