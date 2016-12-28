Нименко и Черненко покидают Кривбасс

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В офис Украинской хоккейной лиги поступил отзаявочный список от криворожского «Кривбасса». Клуб расторг контракты с Дмитрием Нименко и Сергеем Черненко.



Дмитрий Нименко в нынешнем сезоне провёл 25 игр, в которых набрал 17 (7+10) очков при коэффициенте полезности +1. Находится на четвёртом месте в списке лучших бомбардиров клуба.



Сергей Черненко, исполнявший обязанности капитана команды, провёл 22 игры и набрал 19 (8+11) очков при коэффициенте полезности +2. Последнюю игру в джерси «Кривбасса» Черненко провёл 8 декабря против «Белого Барса».

Источник — УХЛ

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