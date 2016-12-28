Юниорская сборная Украины стартует на турнире в Будапеште

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Сьогодні о 20:10 за київським часом юніорська збірна команда України розпочне свої виступи на міжнародному турнірі 4 Nations Cup, який традиційно напередодні новорічних свят проходить у Будапешті.



Першим суперником підопічних Олега Ігнатьєва стануть господарі турніру – угорці. Діями наших суперників будуть керувати Сабольч Фодор, Імре Петерді та тренер воротарів Чаба Мате. Переважна більшість гравців цього складу угорської команди представляють внутрішній чемпіонат, проте є й легіонери, зокрема, з Австрії та Німеччини.



Текстова трансляція доступна за цим посиланням.

Источник — Федерация хоккея Украины

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