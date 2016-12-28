© НХЛ. Коламбус - Бостон

Во вторник в Лиге были сыграны десять встреч.

Нью-Джерси - Питтсбург - 2:5

1-й период

1:0 Нью-Джерси - Пьер Паренто - 9 (Тэйлор Холл - 15), 01:18

1:1 Питтсбург - Евгений Малкин - 15 (Сидни Кросби - 15, Фил Кессел - 24), 06:43, в большинстве

2:1 Нью-Джерси - Адам Хенрик - 9 (Кайл Палмьери - 13, Трэвис Зэйджак - 16), 08:23, в большинстве

2-й период

2:2 Питтсбург - Сидни Кросби - 25 (Конор Шири - 12), 10:56

2:3 Питтсбург - Джастин Шульц - 7 (Евгений Малкин - 26, Сидни Кросби - 16), 19:54

3-й период

2:4 Питтсбург - Карл Хагелин - 4 (Чед Руведель - 1), 03:13

2:5 Питтсбург - Брайан Раст - 10 (Ник Бонино - 10, Карл Хагелин - 9), 18:42, в пустые ворота

Центрфорвард гостей Евгений Малкин, Вторая звезда матча, набрал 801 очко в регулярных чемпионатах (310+491). Его одноклубник Сидни Кросби (Первая звезда) в последних 17-ти играх набрал 25 очков (13+12). Питтсбург в декабре провел 13 встреч и в 12-ти набирал очки, одержав 10 побед.

Айлендерс - Вашингтон - 4:3

1-й период

1:0 Айлендерс - Кэл Клаттербак - 3 (Николай Кулемин - 6, Райан Стром - 6), 08:02

1:1 Вашингтон - Джастин Уильямс - 8 (Александр Овечкин - 10, Дмитрий Орлов - 14), 13:24

2-й период

2:1 Айлендерс - Эндрю Лэдд - 6 (Томас Хики - 5, Алан Кьюин - 5), 14:03

3-й период

2:2 Вашингтон - Александр Овечкин - 16 (Джастин Уильямс - 5, Евгений Кузнецов - 15), 01:17

3:2 Айлендерс - Эндрю Лэдд - 7 (Алан Кьюин - 6, Томас Хики - 6), 04:41

4:2 Айлендерс - Андерс Ли - 13, 05:24

4:3 Вашингтон - Андре Бураковски - 4 (Джэй Бигл - 7, Мэтт Нисканен - 13), 13:05

Левый крайний нью-йоркской команды Эндрю Лэдд наконец-то начинает оправдывать надежды. В июле канадец подписал с «Островитянами» 7-летний контракт на 38,5 млн долларов, однако в первых 24-х матчах забил только дважды. А в этом поединке он стал Первой звездой.

Рейнджерс - Оттава - 4:3

1-й период

0:1 Оттава - Марк Боровецки - 1 (Майк Хоффман - 13, Жан-Габриэль Пажо - 8), 02:02

0:2 Оттава - Зак Смит - 8 (Эрик Карлссон - 25, Марк Стоун - 17), 03:10

1:2 Рейнджерс - Ник Холден - 5 (Райан МакДона - 19, Кевин Хэйс - 13), 11:37

1:3 Оттава - Коди Сиси - 1 (Майк Хоффман - 14, Жан-Габриэль Пажо - 9), 16:56

2-й период

2:3 Рейнджерс - Дерек Степан - 8 (Крис Крайдер - 14, Райан МакДона - 20), 02:45

3:3 Рейнджерс - Дерек Степан - 9 (Матс Зуккарелло Аасен - 18, Райан МакДона - 21), 14:55, в большинстве

3-й период

4:3 Рейнджерс - Ник Холден - 6 (Брэйди Скей - 15, Мэтт Пампел - 1), 06:31

Защитник нью-йоркской команды Ник Холден, Первая звезда встречи, оформил дубль впервые с марта 2014-го. Его одноклубник Кевин Клейн провел 600-ю игру в НХЛ. В третьем матче подряд «Рейнджеры» пропускают минимум 3 гола в течение периода.

Коламбус - Бостон - 4:3

1-й период

1:0 Коламбус - Скотт Хартнелл - 9 (Лукаш Седлак - 6, Сэм Ганье - 13), 03:02

2:0 Коламбус - Сет Джонс - 6 (Скотт Хартнелл - 13, Брэндон Саад - 16), 08:47

3:0 Коламбус - Мэтт Калверт - 5 (Джош Андерсон - 6), 09:39

3:1 Бостон - Дэвид Бэкис - 9 (Давид Крейчи - 15), 11:05

3:2 Бостон - Остин Чарник - 5 (Райли Нэш - 5, Тори Круг - 18), 12:00

2-й период

3:3 Бостон - Давид Крейчи - 7 (Райан Спунер - 11, Дэвид Бэкис - 10), 18:26

3-й период

4:3 Коламбус - Ник Фолиньо - 11 (Александер Веннберг - 24, Зак Веренски - 16), 10:46, в большинстве

Коламбус продолжает переписывать клубные рекорды: команда победила 13-й раз кряду и набирает очки в 15-м матче подряд, не проигрывая в основное время с 23-го ноября. При этом правый крайний гостей Дэвид Бэкис в трех поединках этого сезона против «Блю джекетс» набрал 7 очков (4+3). Кстати, со старта регулярки не пропустили ни одной встречи 11 игроков Коламбуса и 6 — Бостона.

Детройтз - Баффало - 3:4

1-й период

0:1 Баффало - Эвандер Кейн - 7 (Брайан Джионта - 8, Зак Богосян - 2), 07:12

0:2 Баффало - Сэм Рейнхарт - 8 (Расмус Ристолайнен - 21, Джек Айкел - 4), 15:54, в большинстве

2-й период

1:2 Детройт - Хенрик Зеттерберг - 7 (Стив Отт - 2, Антони Манта - 6), 14:46

1:3 Баффало - Джек Айкел - 6 (Маркус Фолиньо - 7), 15:08

2:3 Детройт - Эндрью Миллер - 4 (Дилан Ларкин - 4), 16:14

3-й период

3:3 Детройт - Томаш Ванек - 6, 06:33, в большинстве

3:4 Баффало - Эвандер Кейн - 8 (Брайан Джионта - 9, Дмитрий Куликов - 1), 08:29

Наставник Баффало Дэн Байлсма одержал свою 300-ю победу в качестве тренера команды НХЛ. Детройт одержал только 3 победы в последних 16-ти домашних играх.

Нэшвилл - Миннесота - 2:3 (ОТ)

1-й период

0:1 Миннесота - Зак Паризе - 6 (Мэтью Думба - 10, Чарли Койл - 16), 05:53, в большинстве

2-й период

1:1 Нэшвилл - Филип Форсберг - 6 (Райан Джохансен - 17, Маттиас Экхольм - 11), 04:39

1:2 Миннесота - Крис Стюарт - 6 (Эрик Стаал - 18, Джордан Шрёдер - 1), 06:01

2:2 Нэшвилл - Рид Буше - 1 (Остин Ватсон - 6, Калле Ярнкрок - 3), 08:55

Овертайм

2:3 Миннесота - Джаред Спёрджин - 3 (Джордан Шрёдер - 2, Чарли Койл - 17), 02:46

Миннесота продлила победную серию до 11-ти матчей. Вратарь гостей Деван Дубник не проигрывает в основное время с 19-го ноября.

Чикаго - Виннипег - 1:3

1-й период

0:1 Виннипег - Блэйк Уилер - 11 (Брайан Литтл - 6, Якоб Труба - 6), 08:27

0:2 Виннипег - Марк Шайфли - 15 (Якоб Труба - 7, Николай Элерс - 21), 14:48

2-й период

1:2 Чикаго - Артём Анисимов - 15 (Патрик Кейн - 25, Артемий Панарин - 22), 07:37

3-й период

1:3 Виннипег - Дрю Стаффорд - 2 (Ник Петан - 8, Марко Дано - 7), 02:27

Виннипег обыграл Чикаго третий раз в сезоне, в т.ч. второй раз кряду — в гостях. «Блэкхокс» проиграли третий поединок подряд.

Колорадо - Калгари - 3:6

1-й период

1:0 Колорадо - Гэбриэл Ландеског - 5 (Нэтан Маккиннон - 15, Тайсон Бэрри - 14), 18:22

2-й период

1:1 Калгари - Микаэль Бэклунд - 8 (Мэттью Ткачак - 13, Деннис Уайдмен - 8), 01:33

1:2 Калгари - Сэм Беннетт - 9 (Дерик Энгелланд - 6, Микаэль Бэклунд - 13), 09:49

1:3 Калгари - Джонни Гудро - 8 (Деннис Уайдмен - 9, Ти Джей Броди - 9), 11:45

2:3 Колорадо - Джером Игинла - 5 (Карл Содерберг - 6, Коди Голубеф - 1), 13:12

2:4 Калгари - Микаэль Бэклунд - 9 (Даги Хэмилтон - 15, Михаэль Фролик - 12), 15:51

3-й период

2:5 Калгари - Джонни Гудро - 9 (Крис Верстиг - 10, Мэттью Стэйджан - 11), 10:22

3:5 Колорадо - Гэбриэл Ландеског - 6 (Нэтан Маккиннон - 16, Коди Голубеф - 2), 13:12

3:6 Калгари - Крис Верстиг - 6 (Ти Джей Броди - 10, Джонни Гудро - 16), 14:28, в большинстве

Центрфорвард гостей Микаэль Бэклунд, Первая звезда встречи, в двух последних играх набрал 6 очков (3+3). Правый крайний «Лавин» Джером Игинла набрал 1282 очка в Лиге — это 34-й результат в истории.

Аризона - Даллас - 2:3

2-й период

0:1 Даллас - Джейсон Спецца - 7 (Джейми Бенн - 8, Дэн Хэмьюс - 8), 02:48, в меньшинстве

1:1 Аризона - Энтони Дуклэйр - 2 (Мартин Ханзал - 5, Тобиаш Ридер - 7), 03:37

1:2 Даллас - Джейми Бенн - 10 (Тайлер Сегин - 23, Джейсон Спецца - 13), 12:03, в большинстве

3-й период

1:3 Даллас - Джон Клингберг - 3 (Кари Лехтонен - 1), 18:52, в пустые ворота

2:3 Аризона - Радим Врбата - 9, 19:53, буллит

Аризона проиграла пятый раз кряду. Даллас одержал 5-ю выездную победу на выезде (в 18-ти играх).

Анахайм - Сан-Хосе - 2:3 (ОТ)

1-й период

0:1 Сан-Хосе - Пол Мартин - 3 (Логан Кутюр - 12, Миккел Бёдкер - 5), 06:30

2-й период

1:1 Анахайм - Ондрей Касе - 2 (Ник Ричи - 5, Антуан Верметт - 8), 08:22

1:2 Сан-Хосе - Мелкер Карлссон - 4 (Джоэл Уорд - 8, Брент Бернс - 20), 14:18

3-й период

2:2 Анахайм - Якоб Силфверберг - 10 (Райан Кеслер - 17, Эндрю Кольяно - 9), 13:35

Овертайм

2:3 Сан-Хосе - Брент Бернс - 14 (Джо Павелски - 21, Джо Торнтон - 22), 02:46













Сан-Хосе выиграл 7 из последних 8 матчей, Анахайм проиграл третий раз подряд. В этом сезоне у «Уток» всего одна победа в овретаймах при семи поражениях. Защитник гостей Брент Бернс за карьеру забросил 10 шайб в овертаймах — до второго места среди игроков обороны остается три гола в дополнительное время.

Источник — Sport.ua

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