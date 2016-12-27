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Победа Донбасса над Дженералз установила рекорд УХЛ в 2016-м году

Дончане забросили 14 шайб в ворота киевлян

  • 27.12.2016 23:29
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hcdonbass.com
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Обыграв «Дженералз» со счетом 14:0, подопечные Анатолия Степанищева установили новый рекорд результативности УХЛ. Победа дончан над киевлянами стала самой крупной в текущем чемпионате.

Ранее планку на отметке 13:0 установил «Кременчук», который 4 декабря обыграл «Белый Барс».

Предлагаем Вам список самых крупных побед УХЛ сезона-2016/17:

27.12.2016 «Дженералз» - «Донбасс» - 0:14
04.12.2016 «Кременчук» – «Белый Барс» – 13:0
22.12.2016 «Дженералз» – «Кременчук» – 0:12
21.12.2016 «Витязь» – «Донбасс» – 1:13
25.09.2016 «Витязь» – «Кременчук» – 2:13
07.12.2016 «Кременчук» – «Дженералз» – 10:0
09.11.2016 «Донбасс» – «Витязь» – 10:0

Источник — ХК Донбасс

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