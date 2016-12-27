Победа Донбасса над Дженералз установила рекорд УХЛ в 2016-м году

Деонтей чемпион по боям с мешками. С нормальными боксерами он избегает встречи.

там просто заберут,моторылы и буряты всякие

я помню лет 10 назад Денисов футбол комментировал и включился 2 тайм и 2 минуты все слушали как о...

а те сотни отравившихся и десятки гавкнувшихся от паленки в Харькове и области память уже забыла ...

Понимаю... Отрицание очевидного как один из способов психологической защиты от давящей реальности...

Россия и Украина для меня – одна и та же страна. Их разделила случайность, история.......Вкрай сб...

"разруха не в клозетах, а в головах"