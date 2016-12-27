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УХЛ. Донбасс рекордно разгромил Дженералз

Киевляне получили в свои ворота целую охапку шайб

  • 27.12.2016 21:55
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hcdonbass.com
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Второй год кряду «Донбасс» заканчивает выездными победами. Причем, оба раза дончане «всухую» обыграли киевлян. 26 декабря 2015-го в Богуславе на Арене «Льодограй» команда Анатолия Степанищева во втором спаренном матче 12-го тура со счетом 11:0 взяла верх над «Льдинкой-Компаньон» Евгения Алипова. А год и один день спустя чуть меньше повезло столичным «Дженералз». В воротах финалиста ЧУ сезона-2015/16 чемпион «расписался» 14 раз.

Еще один примечательный момент – в обоих случаях «Донбассу» в воротах противостоял Антон Дорош. В конце 2015 года он пропустил все 11 шайб. А в конце 2016 – в первом периоде пять, после чего место в «рамке» занял Артем Позынич.

На выяснение «кто сильнее» и собственно решения исхода встречи гостям понадобилось чуть меньше четверти часа. В период с 5-й по 15-ю минуту Захаров, Благой, Шафаренко, Чердак и Лялька поочередно вписали свои фамилии в протокол. Причем, каждый раз дончане забивали легко, эффектно и с минимальным сопротивлением со стороны хозяев.

Шанс привести себя в чувства у «Дженералз» появился за три минуты до первого перерыва, когда удаление до конца матча схлопотал Виктор Захаров. Однако пока 5-минутный штраф отбывал Владимир Чердак киевляне не сподвиглись даже на один по-настоящему острый момент у ворот Богдана Дьяченко.

Команда Степанищева, в свою очередь, для обострения игры у ворот оппонента численного большинства не понадобилось. «Донбасс» ни на минуту не сбавлял обороты до конца матча, забросив еще девять раз. По хет-трику оформили Безуглый и Лялька, дубль записал на свой счет Благой, а также по разу забили Алексюк, Ворона и Толстушко.

Как результат, на новогодние праздники дончане уходят не только в ранге безоговорочного лидера чемпионата, но и с 13-матчевой победной серией

Украинская хоккейная лига. 28 тур.

«Дженералз» Киев – «Донбасс» Донецк – 0:14 (0:5, 0:4, 0:5).
Шайбы: 0:1 Захаров (Чердак, Толстушко), 04:29, 0:2 Р.Благой (Шафаренко), 06:25, 0:3 Шафаренко (Никифоров, Яковлевс), 13:27, 0:4 Чердак (Захаров, Бондарев), 14:03, 0:5 Лялька (Шаманский), 14:58, 0:6 Безуглый (Шаманский), 22:10, 0:7 Вл.Алексюк (Лялька), 25:14, 0:8 Безуглый (Петрухно, Шаманский), 38:10, 0:9 Ворона (Мазур, Чердак), 39:41, 0:10 Лялька, 44:03, 0:11 Безуглый (Шаманский, Вл.Алексюк), 49:34, 0:12 Лялька (Бондарев, Чердак), 50;52, 0:13 Р.Благгой (Шафаренко, Никифоров), 51:08, 0:14 Толстушко (Чердак, Лялька), 58:01.

Источник — ХК Донбасс

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