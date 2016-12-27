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УХЛ. Донбасс сыграет в Броварах с Дженералз

В заключительном матче уходящего года лидер чемпионата проэкзаменует молодых киевлян

  • 27.12.2016 09:20
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УХЛ. Донбасс сыграет в Броварах с Дженералз

«Дженералз» - «Донбасс»
27декабря. Бровары. СК «Терминал». 18:45

Во вторник в спортивном комплексе «Терминал» в Броварах состоится последний поединок Украинской хоккейной лиги в 2016 году. Киевская команда «Дженералз» будет принимать донецкий «Донбасс».

Если смотреть на статистику, то в нынешнем сезоне киевляне дважды наносили поражения сегодняшним соперникам 2:1 и 3:2. Правда, было это еще в сентябре и октябре, когда у «Дженералз» был другой, более сильный и опытный состав. Еще в одной не состоявшейся встрече киевскому клубу было засчитано техническое поражение из-за неявки его хоккеистов на матч.

Сейчас же соотношение сил явно в пользу «Донбасса». Подопечные Анатолия Степанищева, откровенно говоря, и поопытнее, и помастеровитее.

С другой стороны столичную команду должна была вдохновить их волевая победа в предыдущем туре над харьковским «Витязем» в овертайме. А еще буквально на днях «Дженералз» усилился тремя новыми игроками. Это имеющий опыт выступления за сборную Украины вратарь Евгений Напненко, который начинал сезон в том же «Витязя», а также нападающие Ярослав Кобызев и Богдан Полищук. Первый в прошлом сезоне играл за киевский «Компаньон», а второй три года провел в системе воскресенского «Химика».

Пока же положение команд в турнирной таблице таково: 

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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