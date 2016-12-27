Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Напненко, Кобызев и Полищук перешли в Дженералз

Вратарь и два форварда пополнили состав киевской команды

  • 27.12.2016 00:59
  • 66 просмотров
  • 0 комментария
Метки
uhl.com.ua. Евгений Напненко
© uhl.com.ua. Евгений Напненко
В офис Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от киевских «Дженералз». Клуб подписал контракты с тремя игроками.
 
Евгений Напненко. Вратарь, 28 лет, 180 см, 80 кг, хват левый. Выступал в составе киевского «Сокола» в белорусских Экстралиге и Высшей лиге, в чемпионате Украины. Также играл за латвийский «Латгале», ХК «Алматы», «Донбасс», «Белый Барс» и польский «Напшуд». В прошлом сезоне выступал за «Донбасс», сыграв 26 игр с коэффициентом надёжности 0,5. Трижды выступал за молодёжную сборную Украины в I Дивизионе, в сезоне 2006/2007 помог команде выиграть бронзовые медали и был признан лучшим вратарём турнира. В сезоне 2012/2013 выиграл со сборной Украины золотые медали Чемпионата мира по хоккею в Дивизионе IB, также выступал на олимпийской квалификации. Трижды выигрывал золотые медали чемпионата Украины с «Донбассом», однажды – с «Соколом».
 
Ярослав Кобызев. Нападающий, 20 лет, 183 см, 92 кг, хват левый. В прошлом сезоне выступал в составе киевской «Льдинки-Компаньон» – 12 игр, 1 (1+0) очко. Также был заявлен за «Витязь», однако на льду в составе харьковской команды не выходил. Ранее выступал на позиции защитника. Провёл 3 сезона, выступая в Северной Америке.
 
Богдан Полищук. Нападающий, 17 лет, 178 см, 77 кг, хват левый. Воспитанник киевского «Сокола», однако последние 3 года провёл в системе воскресенского «Химика». Сейчас находится в расположении юниорской сборной Украины на международном турнире в Венгрии.
 
Евгений Напненко и Ярослав Кобызев смогут принять участие в матче «Дженералз» против «Донбасса», который состоится 27 декабря на льду арены «Терминал». Начало встречи в 18:45.

Источник — УХЛ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.