Напненко, Кобызев и Полищук перешли в Дженералз

© uhl.com.ua. Евгений Напненко

В офис Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от киевских «Дженералз». Клуб подписал контракты с тремя игроками.

Евгений Напненко. Вратарь, 28 лет, 180 см, 80 кг, хват левый. Выступал в составе киевского «Сокола» в белорусских Экстралиге и Высшей лиге, в чемпионате Украины. Также играл за латвийский «Латгале», ХК «Алматы», «Донбасс», «Белый Барс» и польский «Напшуд». В прошлом сезоне выступал за «Донбасс», сыграв 26 игр с коэффициентом надёжности 0,5. Трижды выступал за молодёжную сборную Украины в I Дивизионе, в сезоне 2006/2007 помог команде выиграть бронзовые медали и был признан лучшим вратарём турнира. В сезоне 2012/2013 выиграл со сборной Украины золотые медали Чемпионата мира по хоккею в Дивизионе IB, также выступал на олимпийской квалификации. Трижды выигрывал золотые медали чемпионата Украины с «Донбассом», однажды – с «Соколом».

Ярослав Кобызев. Нападающий, 20 лет, 183 см, 92 кг, хват левый. В прошлом сезоне выступал в составе киевской «Льдинки-Компаньон» – 12 игр, 1 (1+0) очко. Также был заявлен за «Витязь», однако на льду в составе харьковской команды не выходил. Ранее выступал на позиции защитника. Провёл 3 сезона, выступая в Северной Америке.

Богдан Полищук. Нападающий, 17 лет, 178 см, 77 кг, хват левый. Воспитанник киевского «Сокола», однако последние 3 года провёл в системе воскресенского «Химика». Сейчас находится в расположении юниорской сборной Украины на международном турнире в Венгрии.

Евгений Напненко и Ярослав Кобызев смогут принять участие в матче «Дженералз» против «Донбасса», который состоится 27 декабря на льду арены «Терминал». Начало встречи в 18:45.

Источник — УХЛ

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