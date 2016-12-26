Юниорская сборная Украины отправилась на Кубок Четырех наций

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Сьогодні юніорська збірна команда України вирушила до Будапешту, де з 27 по 30 грудня 2016 року братиме участь у міжнародному хокейному турнірі 4 Nations Cup.



Окрім українців участь у змаганні братимуть юніорські збірні Угорщини та Польщі, а також юніорський склад празької «Спарти».



28 грудня наша команда розпочне змагання матчем проти господарів. 29 грудня українці зіграють два матчі поспіль – проти Польщі та «Спарти». А 30 грудня, залежно від результатів попереднього раунду, зіграють у матчі за третє місце або у фіналі турніру.



Для участі в турнірі тренерський штаб запросив 22 виконавців. При цьому ряд гравців не братимуть участь у змаганні через травми або хвороби.

Источник — Федерация хоккея Украины

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