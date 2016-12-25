Кременчук шестой раз в сезоне выигрывает у Белого Барса

© ХК Кременчук

Напомню, что когда в предыдущий раз соперники встречались друг с другом три недели назад, ХК «Кременчук» добился крупной победы со счетом 13:0. А, учитывая то, что уже на этой неделе подопечные Дмитрия Пидгурского в Броварах нанесли похожее поражение команде «Дженералз» 12:0, многие ожидали очередного разгрома и в отчетном поединке.



Однако, к чести игроков «Белого Барса», они были совершенного иного мнения. Даже после того, как на 4-й минуте Сергей Кузьмик открыл счет, хозяева поля не стушевались и буквально тут же в большинстве восстановили равновесие - шайбу забросил Никита Лесников. И все же на перерыв соперники ушли при счете 2:1 в пользу «Кременчука» (отличился Илья Коренчук).



Во втором периоде гостям с большим трудом удалось забросить еще две шайбы - их авторами стали Максим Слыш и Артем Гниденко. А вот в третьей двадцатиминутке голов вообще не было забито и он завершился нулевой ничьей.



В итоге получилась трудовая победа ХК «Кременчук» над «Белым Барсом» (уже шестая в сезоне), за которую проигравшим хоккеистам никак не должно быть стыдно.



«Белый Барс» – «Кременчук» 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

«Белый Барс»: Власенко; Бондаренко – Ромащенко – Лесников, Толкунов – Логач, Бабинец – Даниленко – Разумов, Дворецкий – Сухонос, Винницкий – Печерских – Микулко, Ядловский – Поцелуенко, Праведный, Воронин, Стоцкий, Гриценко

«Кременчук»: Захарченко; Коренчук - Т. Гриценко - Слыш, Башко - Дегтярев, Гаврик - Гниденко - Кирющенков, Исаенко - Игнатенко, Коваленя - Кузьмик - Петранговский, Варивода - Романенко, Янишевский - Бойков - Карпенко, Мельников - Савицкий

Голы: 0:1 - Кузьмик (Кирющенков, Коваленя), 03:39, 1:1 - Лесников (Бондаренко, Логач), 05:00-бол, 1:2 - Коренчук (Слыш, Гриценко), 14:37, 1:3 - Слыш (Коренчук, Гриценко), 26:28, 1:4 - Гниденко (Кирющенков, Коваленя), 38:16

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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