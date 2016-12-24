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Евгений НИКИФОРОВ: «Есть задача стать чемпионами»

Форвард «Донбасса» прокомментировал матч против «Кривбасса»

  • 24.12.2016 18:22
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hcdonbass.com
© hcdonbass.com

Лучший форвард Украинской хоккейной лиги Евгений Никифоров, отметившийся заброшенной шайбой в воротах «Кривбасса», прокомментировал домашнюю победу своей команды в рамках 27-го тура.

- Вы оригинально отпраздновали заброшенную шайбу. Кому посвятили?
- Посвятил гол своей жене – получился небольшой подарок на Новый год, - с улыбкой отметил Евгений.

- Кадровые изменения в составе криворожан дали о себе знать в сегодняшнем матче?
- Чувствовалось, что первая пятерка ушла… Из команды ушли лидеры и «Кривбасс» стал создавать меньше опасных моментов. Играл в более оборонительный хоккей.

- Можно уже подводить какие-то итоги прошедшего года?
- У нас еще одна игра впереди. Нужно хорошо сыграть, победить и тогда будем подводить итоги… Начинался чемпионат очень хорошо – было четыре по-настоящему сильных команды. Сейчас две из них ослабли и это заметно. К примеру, «Дженералз» заметно сбавили. Раньше они серьезно «огрызались».

- В связи с этим не будет проблем с настроем на матч против «Генералов»?
- Мы просто выходим и играем в хоккей, как нам говорят тренеры. Делаем свою работу и нет разницы, кто нам противостоит. Есть задача стать чемпионами. Ее нужно выполнить.

Источник — ХК Донбасс

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