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Дженералз выиграл в овертайме у Витяза

Проигрывая по ходу матча большую часть времени, киевляне добились успеха

  • 24.12.2016 19:25
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Дженералз выиграл в овертайме у Витяза

После тяжелых поражений в предыдущем туре, в котором и «Дженералз», и «Витяэь» проиграли с крупным счетом, сегодняшние соперники, конечно же, очень хотели реабилитироваться в глазах своих болельщиков.

Первыми счет открыли киевляне, причем отличился Валентин Сирченко, еще недавно защищавший цвета харьковского клуба. Гости почти тут же ответили результативным броском Дмитрия Ханина. А затем до перерыва дважды зажигал красный свет за воротами хозяев поля самый опытный игрок «Витязя» Роман Сальников.

Во втором периоде на 27-й минуте Алексей Костюк сократил отставание своей команды. А в середине третьего периода «Дженералз» усилиями Николая Дворника выровнял положение - 3:3.

Буквально тут же Артем Кобиков вновь выел харьковчан вперед 4:3. И эта шайба могла принести им три очка, если бы гости сумели удержать свое преимущество до финальной сирены. Тем более, что в оставшееся время они дважды имели численное преимущество. Но за минуту с небольшим до окончания третьего периода Алексей Костюк, оставшись в одиночестве перед воротами Тимура Дааса, сравнял счет 4:4.

В овертайме в игре 3 на 3 удача улыбнулась киевским хоккеистам.

«Дженералз» - «Витязь» – 5:4 (1:3, 1:0, 2:1, 1:0 овертайм)
«Дженералз»: Позынич (Дорош); Боевых, Татаренко, Скрипец, Сирченко, Порупа; Еловиков, Овчинников, Черемнов, Шапиро, Крикун, Орлов, Костюк, Н. Дворник, И. Дворник, А. Дворник, Коржилецкий.
«Витязь»: Даас (Харитонов); Гасимов, Попов, Сальников, Матвиенко, Кривда; Колядинский, Муртищев, Одноворченко, Кривонос, Лисин, Миколенко, Ханин, Алексанян-Петрович, Максименко, Скребела, Кобиков, Корж

Голы: 1:0 - Сирченко (Еловиков, Костюк), 04:04, 1:1 - Ханин (Алексанян-Петрович), 06:07, 1:2 - Сальников (Максименко, Кобиков), 08:44-бол, 1:3 - Сальников (Максименко, Кобиков), 17:46-бол, 2:3 - Костюк (Еловиков, Овчинников), 26:48-бол, 3:3 - Н. Дворник (А. Дворник), 46:35, 3:4 - Кобиков (Кривонос), 47:49, 4:4 - Костюк (Еловиков, Овчинников), 58:54, 5:4 - Овчинников (Сирченко, Н. Дворник), 61:40.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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