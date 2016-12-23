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НХЛ. 1888 очков Ягра, победные серии Коламбуса и Миннесоты

Статистика и видеообзоры поединков четверга

  • 23.12.2016 12:33
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НХЛ. Яромир Ягр после матча Флорида - Бостон
© НХЛ. Яромир Ягр после матча Флорида - Бостон
В четверг в Лиге были сыграны десять встреч.
 
Баффало - Каролина - 1:3
1-й период
0:1 Каролина - Джефф Скиннер - 13 (Джейкоб Слэвин - 11, Ноа Ханифин - 9), 01:44 
0:2 Каролина - Джастин Фолк - 6 (Ли Стемпняк - 10), 17:51 
3-й период
1:2 Баффало - Йохан Ларссон - 6 (Сэм Рейнхарт - 11, Маркус Фолиньо - 6), 05:32
1:3 Каролина - Себастиан Ахо - 6 (Виктор Раск - 16, Бретт Песке - 8), 19:00, в пустые ворота
 
Баффало потерпел третье поражение подряд. Центрфорвард гостей Джефф Скиннер, Первая звезда матча, в последних пяти поединках набрал 6 очков (4+2).
 
 
Нью-Джерси - Филадельфия - 4:0
1-й период
1:0 Нью-Джерси - Пьер Паренто - 8 (Майк Каммаллери - 10, Дэймон Северсон - 15), 07:40, в большинстве 
2:0 Нью-Джерси - Майлс Вуд - 4 (Адам Хенрик - 11), 13:26 
2-й период
3:0 Нью-Джерси - Адам Хенрик - 8 (Тэйлор Холл - 13, Пьер Паренто - 6), 13:49
3-й период
4:0 Нью-Джерси - Кайл Палмьери - 5 (Энди Грин - 6, Джон Мур - 7), 18:38, в большинстве
 
Вратарь хозяев Кори Шнайдер, Первая звезда встречи, отразил 16 бросков в створ – так мало «Флайерз» не бросали с декабря 2014-го. Это его первый шатаут с января и 22-й – в регулярных чемпионатах. Завершилась серия «Дьяволов» из семи поражений. Нью-Джерси обыграл Филадельфию «всухую» впервые с ноября 2013-го. Голкипер гостей Стив Мэйсон провел за карьеру 9 игр против «Дьяволов» и ни разу его команда не победила.
 
 
Коламбус - Питтсбург - 7:1
1-й период
0:1 Питтсбург - Сидни Кросби - 23 (Йан Коул - 12, Конор Шири - 11), 02:39 
1:1 Коламбус - Кэм Аткинсон - 15 (Ник Фолиньо - 14, Александер Веннберг - 21), 13:01, в большинстве 
2-й период
2:1 Коламбус - Вилльям Карлссон - 5 (Сэм Ганье - 11, Джош Андерсон - 5), 10:15
3:1 Коламбус - Скотт Хартнелл - 6, 12:20
3-й период
4:1 Коламбус - Скотт Хартнелл - 7 (Сэм Ганье - 12, Джек Джонсон - 7), 02:44
5:1 Коламбус - Брэндон Саад - 12 (Александер Веннберг - 22), 03:01
6:1 Коламбус - Бун Дженнер - 6 (Брендон Дубински - 10, Сет Джонс - 8), 03:35
7:1 Коламбус - Скотт Хартнелл - 8 (Брендон Дубински - 11, Брэндон Саад - 15), 06:24
 
Коламбус продолжает улучшать клубный рекорд – команда выиграла 11-й раз кряду. Питтсбург уступил в основное время впервые в последних 11-ти матчах. Центрфорвард гостей Сидни Кросби на «Нэшионуайд Арене» набирает очки в 11-й игре кряду (5+10), а всего против «Блю джекетс» канадец провел 18 поединков и набрал 23 очка (7+16).
 
 
Монреаль - Миннесота - 2:4
2-й период
1:0 Монреаль - Макс Пачиоретти - 14 (Филлип Дано - 8, Ши Вебер - 11), 02:01, в меньшинстве
1:1 Миннесота - Джордан Шрёдер - 1, 07:09
2:1 Монреаль - Арттури Лехконен - 7 (Брайан Флинн - 3, Томаш Плеканец - 13), 10:35
2:2 Миннесота - Джаред Спёрджин - 2 (Джейсон Зукер - 12, Микаель Гранлунд - 15), 15:43
3-й период
2:3 Миннесота - Эрик Стаал - 11 (Микаель Гранлунд - 16, Райан Сутер - 14), 03:08, в меньшинстве
2:4 Миннесота - Джейсон Зукер - 7, 19:37, в пустые ворота
 
Продолжает побеждать и Миннесота – победная серия команды достигла 9 встреч. Защитник гостей Джаред Спёрджин провел 400-й матч в НХЛ.
 
 
Оттава - Анахайм - 2:1 (ОТ)
2-й период
1:0 Оттава - Райан Дзингель - 8 (Кайл Тёррис - 12), 01:02
1:1 Анахайм - Якоб Силфверберг - 9 (Кори Перри - 20, Антуан Верметт - 7), 19:50, в большинстве
Овертайм
2:1 Оттава - Майк Хоффман - 10 (Дион Фанеф - 10), 04:03, в большинстве
 
Оттава победила четвертый раз подряд. Закончилась выездная сессия Анахайма из шести поединков – команда одержала в них 2 победы.
 
 
Тампа-Бэй - Сент-Луис - 5:2
1-й период
0:1 Сент-Луис - Давид Перрон - 9, 14:11 
0:2 Сент-Луис – Уэйд Меган - 1 (Райан Ривс - 4, Джоэль Эдмундсон - 7), 14:43 
2-й период
1:2 Тампа-Бэй - Брайан Бойл - 8 (Виктор Хедман - 21, Джонатан Друин - 10), 09:48, в большинстве
2:2 Тампа-Бэй - Майкл Бурниваль - 1 (Джейсон Гаррисон - 4, Джей.Ти. Браун - 2), 17:27
3-й период
3:2 Тампа-Бэй - Александер Киллорн - 11 (Антон Стролман - 9, Виктор Хедман - 22), 05:25
4:2 Тампа-Бэй - Джонатан Друин - 9 (Валтери Филппула - 17, Антон Стролман - 10), 18:20
5:2 Тампа-Бэй - Джонатан Друин - 10 (Виктор Хедман - 23, Валтери Филппула - 18), 19:29, в пустые ворота
 
Великолепно дебютировал в Лиге центрфорвард гостей Уэйд Меган – первый же бросок 26-летнего уроженца штата Нью-Йорк завершился голом! Его одноклубник Давид Перрон забросил 150-ю шайбу в регулярных чемпионатах (в т.ч. 93 – за Сент-Луис). Левый крайний «Молний» Майкл Бурниваль забил впервые с февраля прошлого года.
 
 
Флорида - Бостон - 1:3
2-й период
0:1 Бостон - Фрэнк Ватрано - 1 (Тори Круг - 14), 02:09
0:2 Бостон - Патрис Бержерон - 5 (Тори Круг - 15, Райан Спунер - 9), 05:13, в большинстве
3-й период
1:2 Флорида - Александр Барков - 9 (Яромир Ягр - 14, Майкл Мэтесон - 8), 13:20
1:3 Бостон - Дэвид Бэкис - 8 (Брэд Маршанд - 19), 18:37, в пустые ворота
 
Правый крайний хозяев Яромир Ягр, Вторая звезда встречи, набрал 1888 очков в играх Лиги и обошел Марка Месье. Это второй результат в истории НХЛ, лидер - Уэйн Гретцки (2857 очков). Тем не менее, Бостон и в третий раз в текущей регулярке обыграл Флориду.
 
 
Нэшвилл - Лос-Анджелес - 0:4
1-й период
0:1 Лос-Анджелес - Ник Шор - 2, 06:33 
3-й период
0:2 Лос-Анджелес - Ник Дауд - 4 (Тревор Льюис - 7, Тэннер Пирсон - 7), 04:25
0:3 Лос-Анджелес - Джефф Картер - 17, 04:34
0:4 Лос-Анджелес - Девин Сетогучи - 4 (Анже Копитар - 13, Дастин Браун - 11), 11:39
 
Вратарь гостей Петер Будай, Первая звезда матча, отразил 28 бросков в створ. Это четвертый шатаут словака в сезоне и 15-й – в регулярных чемпионатах. Центрфорвард «Королей» Анже Копитар набрал 700 очков в Лиге (246+454).
 
 
Колорадо - Торонто - 0:6
1-й период
0:1 Торонто - Остон Мэттьюз - 16 (Никита Зайцев - 12), 07:13 
0:2 Торонто - Коннор Браун - 5 (Вилльям Нюландер - 15, Джэйк Гардинер - 9), 11:49, в большинстве 
0:3 Торонто - Назем Кадри - 12 (Роман Полак - 3, Джеймс ван Римсдик - 11), 18:20 
2-й период
0:4 Торонто - Джеймс ван Римсдик - 13, 06:05
0:5 Торонто - Фредерик Готье - 1 (Митчелл Мэрнер - 16, Джэйк Гардинер - 10), 08:42
3-й период
0:6 Торонто - Назем Кадри - 13 (Митчелл Мэрнер - 17, Никита Зайцев - 13), 13:00, в большинстве
 
Голкипер гостей Фредерик Андерсен отразил 38 бросков в створ и по праву был признан Первой звездой поединка. Это первая «сухая» победа в сезоне как для датчанина, так и для Торонто. Колорадо проиграл дома восьмой раз кряду. Центрфорвард «Кленовых листьев» Фредерик Готье забил первый гол в своей 9-й игре в Лиге.
 
 
Ванкувер - Виннипег - 1:4
1-й период
1:0 Ванкувер - Маркус Гранлунд - 7 (Луи Эрикссон - 9), 03:54 
2-й период
1:1 Виннипег - Патрик Лайне - 19 (Николай Элерс - 20, Марк Шайфли - 17), 19:17
3-й период
1:2 Виннипег - Николай Элерс - 8, 01:23
1:3 Виннипег - Николай Элерс - 9 (Ник Петан - 7, Тобиас Энстрем - 8), 12:24, в большинстве
1:4 Виннипег - Брайан Литтл - 5 (Мэтью Перро - 5, Блэйк Уилер - 16), 15:43
 
Первой звездой матча стал левый крайний гостей Николай Элерс, кроме дубля, отметившийся результативной передачей.





Источник — Sport.ua

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