Кривбасс усилился четырьмя игроками Витязя

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Состав криворожского «Кривбасса» усилен интернациональным квартетом игроков. Криворожский клуб дозаявил двух нападающих — россиянина Никиту Попова и беларуса Александра Михеёнка. Защитную линию разнообразит еще один россиянин — Илья Декало. А конкуренция среди вратарей повысится благодаря подписанию украинца Владислава Вязовова.



Все новоиспеченные игроки хорошо знакомы хоккейным болельщикам, поскольку раньше выступали в Украинской Хоккейной Лиге за харьковский «Витязь».

Источник — ХК Кривбасс

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