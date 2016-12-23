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Кривбасс усилился четырьмя игроками Витязя

Криворожский клуб усилил все позиции

  • 23.12.2016 10:44
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kryvbass.com
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Состав криворожского «Кривбасса» усилен интернациональным квартетом игроков. Криворожский клуб дозаявил двух нападающих — россиянина Никиту Попова и беларуса Александра Михеёнка. Защитную линию разнообразит еще один россиянин — Илья Декало. А конкуренция среди вратарей повысится благодаря подписанию украинца Владислава Вязовова.

Все новоиспеченные игроки хорошо знакомы хоккейным болельщикам, поскольку раньше выступали в Украинской Хоккейной Лиге за харьковский «Витязь».

Источник — ХК Кривбасс

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