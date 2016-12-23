Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дмитрий ПИДГУРСКИЙ: «Жалко, когда матчи потеряли интригу»

Тренер «Кременчуга» - о разгроме столичных «Дженералз»

  • 23.12.2016 10:05
  • 85 просмотров
  • 0 комментария
Метки
hckremenchuk.com.ua
© hckremenchuk.com.ua

Главный тренер ХК «Кременчук» Дмитрий Пидгурский прокомментировал победу 12:0 своей команды над киевским «Дженералз»:

- Не жалко, что кременчужане потеряли в лице «Дженералз» сильного соперника?
- Конечно, жалко, ведь матчи теперь проходят не так напряженно, потеряли интригу. Теперь столичной команде тяжеловато с нами конкурировать, да и свою непросто настроить на поединок. Но, ребята молодцы, настроились и показали хороший хоккей.

- Пройден экватор регулярного чемпионата. Насколько принципиально для «Кременчука» занять в нем первое место?
- Мне нравится, как ребята сейчас относятся к делу и какой показывают хоккей. Смотря новости и видя какие проблемы испытывают сейчас многие соперники, уже кажется не столь важным с какого места зайти в плей-офф, а главное, чтобы они «дожили» по конца чемпионата.

Источник — ХК Кременчуг

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.