Дмитрий ПИДГУРСКИЙ: «Жалко, когда матчи потеряли интригу»

Главный тренер ХК «Кременчук» Дмитрий Пидгурский прокомментировал победу 12:0 своей команды над киевским «Дженералз»:
- Не жалко, что кременчужане потеряли в лице «Дженералз» сильного соперника?
- Конечно, жалко, ведь матчи теперь проходят не так напряженно, потеряли интригу. Теперь столичной команде тяжеловато с нами конкурировать, да и свою непросто настроить на поединок. Но, ребята молодцы, настроились и показали хороший хоккей.
- Пройден экватор регулярного чемпионата. Насколько принципиально для «Кременчука» занять в нем первое место?
- Мне нравится, как ребята сейчас относятся к делу и какой показывают хоккей. Смотря новости и видя какие проблемы испытывают сейчас многие соперники, уже кажется не столь важным с какого места зайти в плей-офф, а главное, чтобы они «дожили» по конца чемпионата.
Источник — ХК Кременчуг
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