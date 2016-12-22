Брезвина переизбрали президентом Федерации хоккея

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Чинний президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін був переобраний на новий термін. Таким було одноголосне рішення делегатів Генерального Конгресу Федерації хокею України, який відбувся 22 грудня 2016 року у приміщенні Національного університету фізичного виховання та спорту.



Анатолій Брезвін очолив Федерацію хокею України у грудні 2006 року і з того часу двічі переобирався на цю посаду. За період перебування Анатолія Івановича на посаді Урядом України була прийнята державна соціальна цільова програма «Хокей України», в рамках реалізації якої в країні побудовано одинадцять сучасних спортивних споруд зі штучним льодом, а також реконструйовані дві головні криті арени – київський Палац спорту та палац спорту «Дружба» у Донецьку.



Також в Україні було проведено сім чемпіонатів світу з хокею, а також ряд інших міжнародних змагань. В травні цього року Україна на Конгресі Міжнародної федерації хокею здобула право на проведення чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні ІА – другого за значенням турніру в міжнародній хокейній ієрархії. Змагання відбудуться з 22 по 28 квітня 2017 року у Києві.

Источник — Федерация хоккея Украины

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