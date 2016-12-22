Кременчук на выезде без проблем обыграл Дженералз

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Как и накануне в матче «Витязь» - «Донбасс», где полностью доминировали гости, игра в Броварах прошла с большим преимуществом одного из соперников, в данном случае хоккейного клуба «Кременчук».



Уже на 2-й минуте форвард приезжей команды Владислав Гаврик открыл счет. До конца периода отличились его партнеры Виталий Кирющенков и Андрей Башко.



Еще больше неприятностей ожидали киевлян во втором периоде, когда в их воротах побывало семь шайб. Их авторами стали Максим Слыш (дважды), Алексей Янишевский, Дмитрий Чернышенко, Тимур Гриценко, Илья Коренчук и Владислав Гаврик.



В заключительном периоде хоккеисты ХК «Кременчук» заметно сбросили обороты и забили лишь два раза. Это сделали Дмитрий Игнатенко и все тот же Владислав Гаврик, оформивший, таким образом, хет-трик.



«Дженералз» – «Кременчук» – 0:12 (0:3, 0:7, 0:2)

«Дженералз»: Дорош (Позынич); Татаренко-Скрипец, Еловиков-Костюк-Овчинников, Боевых-Порупа, Н.Дворник-А.Дворник-И.Дворник, Шапиро-Коржилецкий, Черемнов-Крикун-Орлов

«Кременчук»: Петров (Захарченко); Башко-Дегтярев, Коренчук-Гриценко-Слыш, Исаенко-Игнатенко, Гаврик-Гниденко-Кирющенков, Варивода-Романенко, Луговой-Чернышенко-Петранговский, Мельников-Савицкий, Бойков-Янишевский-Чорный

Голы: 0:1 - Гаврик (Гниденко, Кирющенков), 01:04, 0:2 - Кирющенков, 11:58, 0:3 - Башко (Коренчук, Слыш), 14:29-бол, 0:4 - Янишевский (Петранговский), 22:38, 0:5 - Чернышенко (Петранговский), 26:15, 0:6 - Слыш, 27:16, 0:7 - Гриценко (Слыш), 27:58, 0:8 - Коренчук (Башко), 32:07-бол, 0:9 - Слыш (Гриценко, Коренчук), 36:24, 0:10 - Гаврик (Гниденко), 37:57-бол, 0:11 - Игнатенко (Исаенко, Гниденко), 54:57, 0:12 - Гаврик (Исаенко, Гниденко), 58:46-бол.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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